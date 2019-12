Vremenska prognoza: Oblačno sa snijegom tokom oba dana vikenda

Danas će u Bosni preovladavati oblačno vrijeme sa snijegom u većini područja. U sjevernim područjima Bosne je moguća kiša. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima sjeverni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura od -2 do 4, na jugu od 3 do 8 °C.

U nedjelju, 29.12.2019., oblačno sa slabim snijegom u Bosni i sjevernim područjima Hercegovine. Prognozirana visina novog sniježnog pokrivača je od 2 do 10 centimetara.

U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Temperatura zraka tokom cijelog dana većinom između -5 i 0°C. Na jugu zemlje najviša dnevna temperatura zraka od 4 do 7°C.