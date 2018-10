Vremenska prognoza za naredne dane: Pripremite i kišobrane i sunčane naočale!

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u ponedjeljak, 15. oktobra, u Krajini če biti pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne sa maglom. Prema kraju dana i u večernjim satima porast naoblake. Krajem dana ili večernjim satima slaba kiša je moguća u Krajina i na zapadu Bosne.

Vjetar slab do umjeren, u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini, veći dio dana, jugozapadni. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 13 do 18, a dnevne od 19 do 25, na jugu do 27 °C.

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana očekuje se u utorak, 16. oktobra. Jutarnje temperature od 7 do 13, na jugu od 13 do 18, a dnevne od 19 do 24, na jugu do 27 °C.

Pretežno sunčano prognozirano je za srijedu, 17. oktobra. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom. Poslijepodne porast naoblake sa sjeverozapada. Jutarnje temperature od 7 do 13, na jugu od 13 do 18, a dnevne od 19 do 24, na jugu do 27 °C.

U četvrtak, 18. oktobra, pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne slabi i rijetki lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u Bosni. Jutarnje temperature od 7 do 13, na jugu od 13 do 18, a dnevne od 19 do 24, na jugu do 27 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.