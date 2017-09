Vremenska prognoza za predstojeću sedmicu

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu za period o 04.09. do 8. 09. 2017. godine za područje BiH.

U ponedjeljak će, prema hidometeorološkim mjerenjima jutro u centralnim i istočnim područjima Bosne biti pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. U ostatku naše zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana ili u večernjim satima u većem dijelu Hercegovine, zapadnim i istočnim područjima Bosne naoblačenje. Vjetar, slab do umjeren, u Bosni sjeverni i sjeverozapadni. U Hercegovini, prije podne, slaba bura, a poslije podne vjetar u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 13 do 18, a dnevne od 19 do 24, na jugu od 23 do 28 °C.

U utorak 05.09.2017., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 14 do 19, a dnevne od 21 do 26, na jugu od 25 do 29 °C.

U srijedu 06.09.2017., pretežno sunčano, uz umjereno naoblačenje prema kraju dana. Jutarnje temperature od 7 do 13, na jugu od 16 do 20, a dnevne od 22 do 28, na jugu od 28 do 31 °C.

U četvrtak 07.09.2017., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 23 do 29, na jugu od 29 do 32 °C.