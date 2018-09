Vrh SDA u Kalesiji: “Oni koji su nas napustili nemaju šta ponuditi jer su davno istrošeni”

U organizaciji Stranke demokratske akcije u Kalesiji održana je javna tribina na kojoj su se prisutnima simpatizerima pomenute strake obratili kandidati na predstojećim izborima te gosp. Bakir Izetbegović predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Šefik Džaferović kandidat za člana Predsjedništva BiH.

– Danas smo dokazali da smo ujedinjeni, snažni i zajedno, što očekujem da ćemo i ostati. Mi poznajemo samo jedan put, a to je put stabilnosti, integracija, definisanje društvenih pravaca i razvoj, što je ujedno i put kojim možemo koračati sigurno. Sa nama su večeras one iskrene patriote. Oni koji su nas napustili oni su ostali isti, samo su promijenili boju i naziv i nemaju šta ponuditi jer su davno istrošeni, kazao je ministar za izbjegla i raseljena lica Edin Ramić.

Uspostavljanje stabilnosti privrednih giganta i pozitivan privredni rast ideje su i ciljevi SDA koja će se nastaviti boriti za građane BiH.

– Vi ste snaga SDA i ovim skupom to dokazujete. SDA ne priča mnogo i ne obećava, ali je sposobna i ima kadar koji će rješavati probleme. U posljednje četiri godine smo to i dokazali. Nakon oktobra nastavljamo da se borimo za građane na isti način kako bi im omogućili bolji standard kako za one u Tuzlanskom kantonu tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini, rekao je Bego Gutić nosilac liste SDA za Skupštinu TK na rednom broju 1.

Stranka demokratske akcije prošla je kroz težak period, ali je opstala zahvaljujući onima koji vjeruju u njene osnivače i iskrene patriote poručili su Denijal Tulumović nosilac liste za Predstavnički dom Federalnog parlamenta i Safet Softić nosilac liste SDA za Parlamentarnu skupštinu BiH na rednom broju 1.

– Moramo pružiti otpor izdajnicima koji pokušavaju uništiti sve ono za šta su se čestiti sinovi BiH borili. Sada vodimo drugu bitku, onu demokratsku koju biju budni i odvažni, a SDA je snaga koja je izrasla iz naroda, kazao je Tulumović.

– Kalesija je općina koja nosi bajrak pobjede. Bakir Izetbegović je čovjek koji uspješno vodi ovaj naš brod i možemo biti ponosni što je on ispred nas. Narod će prepoznati one koji su izdali SDA, a sve su dobili od nje, istakao je Softić.

Bosna nije samo parče zemlje na Balkanu. To je zemlja više vjera i nacija. Ovdje neće biti nepravde dokle god je Stranke demokratske akcije, kazali su Šefik Džaferović kandidat za člana Predsjedništva BiH na predstojećim izborima i Bakir Izetbegović predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

-Narod je prepoznao šta se dešava u Bosni i Hercegovini. Znaju da je SDA odgovorna i dosljedna politička stranka, i svi to vidite. Nama je potrebna jedinstvena bosanskohercegovačka fronta. SDA je ozbiljna, pouzdana i dokazana politička stranka, rekao je Džaferović.

-Borimo se 28 godina za ovu zemlju i njen narod. Važna nam je dobrobit našeg naroda i zemlje, a zahvaljujući ovom narodu SDA je uspjela da se sačuva. Mogu još poručiti Begi da će poslije sedmog oktobra završiti što je započeo, istakao je Izetbegović.

Pred preko 2000 ljudi u Kalesiji predstavljeni su i kandidati iz te općine na predstojećim Općim izborima.