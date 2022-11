Danas će u BiH preovladavati oblačno vrijeme. Kiša se očekuju poslijepodne i u večernjim satima. Intenzivnije padavine na području Hercegovine i jugozapadne Bosne, gdje je moguća i pojava grmljavine. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni u jugoistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna od 15 do 21, na sjeveroistoku Bosne do 24 stepena.