Stabilno, sunčano i toplije očekuje se sutra u našoj zemlji. U Bosni će jutro biti ugodno toplo, ponegdje i prilično svježe. Na području južne Hercegovine i dalje će biti prisutne tropske noći. Puhat će slab vjetar pretežno sjevernog smjera u Bosni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Najniže jutarnje temperature zraka većinom između 16 °C i 21 °C, na jugu do 24 °C. Maksimalne dnevne temperature uglavnom između 28 °C i 33 °C, na jugu zemlje do 36 °C.