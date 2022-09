U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa lokalnim pljuskovima u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera, a u Hercegovini i na planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 11 do 17, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu do 25 stupnjeva.