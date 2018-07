Vrijeme u narednim danima: Stižu nam tropske noći!

Ovo ljeto ostat će nam u sjećanju po promjenljivim vremenskim prilikama, jer stalne smjene kišovitih i sunčanih dana nikako da prestanu. To nas očekuje i u narednim danima, a osim promjenljivog vremena meteorolozi najavljuju i tropske noći u kojima se očekuju temperature i do 35 stepeni Celzijusa. Iako ovakvo vrijeme loše utječe na raspoloženje i opštu sliku stanovništva ono će se zadržati i u narednom. Dobra vijest je da će vikend koji je pred nama biti praćen stabilnim temperama, tako da već sada uveliko možemo početi planirati svoje vikend aktivnosti.

”U naredna dva dana se u Bosni očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina nešto stabilnije će biti od petka i za dane vikenda. Međutim i u ponedjeljak će biti nestabilno vrijeme, pogotovo u centralnim dijelovima,” rekla je Ismira Ahmović, dežurni meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, te dodala: ”Praktično temperature će se kretati u jutarnjim satima od 16 do 23 stepena na jugu zemlje do 26, najviša dnevna od 28 do 35 stepeni. U Hercegovini i koji stupanj više.”

U srijedu i četvrtak nas očekuje pretežno vedro vrijeme uz mogućnost povremenih pljuskova i grmljavine dok će u petak biti umjereno oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom između 27 i 35 stepeni. Pored ovako promjenljivog vremena toplota zraka će se, u narednom periodu, drastično povećati.

”20 stupnjeva toplota zraka smatra se tropskom noći. Već jutros u Hercegovini bilo je dosta toplo vrijeme. I u narednim danima se očekuje porast temperature zraka,” zaključuje Ismira Ahmović.

A osim porasta temperatura zraka ovako nestabilno i sparno vrijeme kod osjetljivih osoba može uzrokovati jačanje tegoba poput glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Opšta slika će biti povljnija na jugu. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda preporučuju da se stanovnici suzdrže od većih fizičkih napora.