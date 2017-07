Vrijeme za naredna tri dana: Uskoro kiša

U ponedjeljak 24.07.2017., sunčano i vruće uz umjerenu oblačnost. U večernjim satima i u noći sa ponedjeljka na utorak kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većini područja. Jutarnje temperature od 16 do 21, na jugu od 20 do 26, a dnevne od 30 do 36, na jugu do 38 °C.

U utorak 25.07.2017., pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva ili prema kraju dana. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većini područja. Tokom poslijepodneva padavine, uglavnom, u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, kao i na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 16 do 22, na jugu od 24 do 30 °C.

U srijedu 26.07.2017., jutro pretežno vedro, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Prije podne padavine se očekuju u Hercegovini, a poslije podne i u večernjim satima u većem dijelu naše zemlje. Bez padavine u Posavina i na krajnjem sjeverozapadu i sjeveroistoku Bosne. Jutarnje temperature od 9 do 14, na jugu od 16 do 20, a dnevne od 23 do 29, na jugu od 26 do 32 °C