Vrtići nastavljaju sa radom, ali s dodatnim oprezom

Preporuka Kantonalnog ministarstva je da predškolske ustanove koje djeluju na Tuzlanskom kantonu roditeljima i starateljima svojih polaznika predlože da, ukoliko je to moguće, djecu u naredne dvije sedmice ne dovode u vrtiće.

Rad vrtića bit će nastavljen uz pojačane higijenske mjere, koje se u vrtićima na području Tuzle već nekoliko dana intenzivno provode. To su nam i potvrdili iz Javne ustanove Naše dijete Tuzla gdje kažu da su pojačane higijenske mjere, što podrazumijeva često provjetravanje prostorija, dezinfekciju posteljina I pribora, učestalo pranje i dezinfekcija ruku, ravnih površina,namještaja i igračaka. Od kriznog štaba Grada Tuzla, Vrtići su dobili preporuku za zabranu ulaska djece koja imaju znakove prehlade I zabrana dolaska na posao uposlenicima koji imaju respiratorne tegobe. Potvrdili su nam to I iz gradske uprave u čijoj je nadležnosti javna ustanova za predškolski odgoj naše dijete Tuzla.

„Zašto se to tako imalo u vidu, pa zato što ti roditelji negdje rade, negdje su potrebni zato se to uzelo u obzir kada su obdaništa u pitanju. Mi svakodnevno komuniciramo sa Javnom ustanovom Naše dijete Tuzla i dodajemo mjere. Nema nikakvih internih priredbi u okviru vrtića, nema dolaska studenat na praksu, non stop se dezinfikuju prostorije i sanitarni čvor“, kazao je Jasmin Imamović gradonačelnik Tuzle.

Tvrdi da se stanje prati, ali da još uvijek nije donesena odluka o obustavi rada vrtića, iako donošenje takve odluke nije isključeno.

„ Moja sugestija je da se proprate mjere makedonske vlade gdje je u tim mjerama navedeno da ako se zatvore obdaništa roditeljima omogućeno da ne moraju dolazuiti na posao. Imamo i međumjere, da se smanji broj djece koja borave u vrtićima, djeca koju mogu čuvati nene i bake, da se smanji broj djece koja borave tamo“ , poručuje Imamović.