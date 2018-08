Vrući porez: Čuje li se glas freelancera izvan svijeta društvenih mreža? /VIDEO/

Nakon saopćenja Porezne uprave FBiH u kojem su navedene kategorije poreznih obveznika koje su dužne uplatiti porez ukoliko primaju novac na privatni račun, naša televizijska kuća među prvima je pokušala otkriti šta se to krije iza ovog na izgled bezazlenog obavještenja Porezne uprave. No, da je riječ o svemu samo ne bezazlenom obavještenju pokazalo se već prilikom prvog pojašnjenja, a javnost i kompletnu freelance zajednicu potresla je informacija da porez moraju platiti retroaktivno. Klupko se počelo odmotavati, uslijedila su brojna saopćenja i reagovanja na društvenim mrežama koja su i kroz medije dolazila iz kreativnog sektora kojem prijete kazne za neplaćanje poreza unazad četiri godine. Na sve te napise, u više navrata oglašavala se novim saopćenjima i sama Porezna uprava FBiH, ponavljajući u svakom da je u pitanju zakon još iz 2009. godin. Za one neupućene pogledajte još jednom prilog koji je emitovan u našem informativnom programu, te pročitajte otvoreno pismo koje su Freelanceri BiH poslali medijima, ali i njihovu zanimljivu video ilustraciju cjelokupnog problema iz njihove perspektive. Ostaje otvoreno pitanje, da li će se ovaj bunt koji je preplavio društvene mreže, preseliti u stvarni život ili ostati vječno zarobljen u virtualnom svijetu?

U otvorenom pismu upućenom medijima stoji: “S ozbirom da se Porezna uprava Federacije BiH u srijedu (1.8.2018.god) oglasila saopćenjem u kojem su pokušali opravdati oporezivanje freelancera i retroaktivnu naplatu poreza, freelanceri Bosne i Hercegovine upućuju svoj odgovor.

Na samom početku vrijedi napomenuti kako su mnogi freelanceri još prije par godina, dakle kada su se tek počeli baviti svojim poslom, se obraćali lokalnim Poreznim upravama radi informacija o porezu. Odgovor je bio ili da to nije potrebno, ili da ni oni ne znaju ništa o tome. Ovo nije iznenađujuće ako uzmemo u obzir da je freelancing relativno novija vrsta rada na ovim prostorima, iako decenijama ljudi u svijetu uspješno rade i žive od ovog tipa posla. Ako službenici u PU ne znaju šta reći strankama o ovoj tematici, onda kako očekivati da će taj isti freelancer znati šta treba da radi?

Veliku ulogu u ovom problema ima sama neuređenost i kompleksnost zakona. Da bi funkcionisao, zakon se treba transparentno sprovoditi što ovdje nije slučaj.

O konfuznosti cijele situacije najbolje govori saopćenje Porezne uprave FBiH u kojem se navodi: “U pogledu primjedbi o retroaktivnom oporezivanju ističemo da se ne radi o retroaktivnom oporezivanju, jer se Zakon primjenjuje od 01.01.2009 godine, po kojem su porezni obveznici bili dužni da sami na ostvarene prihode obračunaju i plate porez…”

Istina je da postoji zakon koji je na snazi od 2009 godine, ali Porezna uprava sa gospodinom Isovićem na čelu ili se oglušila na određene dijelove zakona, ili su potpuno zaboravili na Član 31.

Da podsjetimo, Član 31 tog istog zakona glasi: “Obveznik koji je u godini za koju se utvrđuje porez na dobit izvozom ostvario preko 30% od ukupno ostvarenog prihoda oslobađa se plaćanja poreza na dobit za tu godinu.”

Čitajući ovaj član, da se zaključiti da su freelanceri oslobođeni plaćanja poreza zbog činjenice da je 100% njihovog ličnog dobitka ostvareno u inostranstvu jer su “izvozili” svoje usluge.

Tek 2015 godine je taj, jako bitan, član izbačen iz zakona te se, očigledno, zbog toga ona uzima kao referentna godina za retroaktivnu naplatu poreza.

Postavlja se pitanje: ako se taj isti zakon primjenjuje od 2009 godine, zašto Porezna uprava Federacije BiH nije kontaktirala freelancere i napomenula da su dužni plaćati porez? Isto tako, zašto Porezna uprava nije spomenula u svom saopćenju da se zakon izmijenio tj. da je bitan član izbačen totalno? Ako plaćanje poreza za 2015.god sredinom 2018. nije retroaktivna naplata, šta je onda? Kako ćemo drugačije nazvati tu vrstu naplate poreza?

Problematičan je i nastavak saopćenja Porezne uprave, s naglaskom na: “…i to narednog dana od dana prijema novca, a u roku od 5 dana da Poreznoj upravi podnesu prijavu tj. Obrazac AUG – 1031, a od aprila 2018. godine Obrazac AMS – 1035.”

Prvo, freelanceri često rade sa ljudima iz drugih dijelova svijeta te se moraju podvrgnuti različitim vremenskim zonama. Za neke freelancere je niti praktično niti izvedivo odmah sljedeći dan ići u Poreznu upravu. Ne zaboravite da su mnogi freelanceri porodični ljudi sa mnoštvom obaveza. Isto tako, freelanceri sa više klijenata su praktično prinuđeni da posjete lokalnu PU više puta mjesečno.

Obrazac koji se mora popuniti prilikom prijave poreza samo dokazuje kako se Porezna uprava nije još pripremila za rad sa freelancerima. Naime, obrazac AUG – 1031 se odnosi na povremene samostalne djelatnosti tj. ugovor o djelu i autorske honorare. Problem je što freelanceri zbog prirode posla kojim se bave i zbog činjenice da rade sa klijentima iz inostranstva nemaju ugovor o radu.

U svom objašnjenju o oporezivanju freelancera, Porezna uprava navodi i obrazac AMS – 1035 koji se prvi put spominje u pravilniku iz aprila 2018. godine. Pravilnik ne može mijenjati zakon niti može biti kontradiktoran. Ovdje se jasno vidi da zakon koji se nameće freelancerima nije transparentan te je donešen na birokratski, a ne na demokratski zakon. Vrijedi napomenuti da pravilnik ne spominje retroaktivno plaćanje te se postavlja pitanje da li postoji zakonski osnov za to? Zašto se uporno potencira na retroaktivnoj naplati, umjesto da Porezna uprava ali i ostali nadležni organi pokažu volju da se na ovaj zakon doradi?

Nepošteno ponašanje Porezne uprave se ogleda i u činjenici da pored kompanija koje su dužne milijarde KM poreza, freelanceri tj. sitne ribe su na udaru. Čak je isti gospodin Isović koji nastoji na raznorazne načine opravdati oporezivanje freelancera davao izjave da bi se trebalo tim istim kompanijama (listu možete vidjeti ovdje) oprosti dio duga i nađu neke olakšice kako bi lakše izmirile svoje dugove.

Postaje jasno da su freelanceri kolateralna šteta kojom Porezna uprava nastoji krpiti rupe u budžetu. Zašto je ok izlaziti u susret kompanijama koje i po 15 godina ne plate porez, ali nije ok ukinuti retroaktivnu naplatu i urediti zakon kojim bi i freelanceri imali neke olakšice?

Ovih dana smo svjesni napora gospodina Isovića i Porezne uprave FBiH da sebe predstave kao žrtve napada freelancera, dok u isto vrijeme se nisu ni potrudili sazvati sastanak ili ponuditi neka rješenja. Poražavajuća je činjenica da se i pored toliko nepravilnosti ne spominje nesposobnost službenika PU iako je ovaj problem posljedica njihovog nemara.

Freelanceri iz raznih gradova i danas dobiju oprečne informacije iz lokalnih ureda PU. Da li su baš ti isti freelanceri, osobe koje su našle načine da zarade sebi koliko-toliko za život, odgovorni za sve ovo?

Ne, oni su kažnjeni od strane iste države gdje su odlučili ostati dok ljudi pakuju kofere i idu vani.

Na samom kraju, pitamo se da li su Porezna uprava i gospodin Isović svjesni posljedica njihovog nesmotrenog ponašanja prema freelancerima?

Da li se vrijedi igrati sa sudinama ljudi u svrhu predizborne kampanje kojom nastoje zadržati svoje fotelje prikazujući ljudima da oni ipak nešto rade?

Da li su svjesni da će Bosnu i Hercegovinu napustiti i pojedinci koji su vjerovali da ovdje mogu ostati i izgraditi svoj život?

Ko će pumpati ekonomiju ako nema freelancera koji bukvalno donose pare iz drugih država?

Da li su svjesni da cijela ova situacija može značajno naštetiti kreditnom rejtingu naše države, koji već nije na zavidnom nivou?”

Freelanceri Bosne i Hercegovine