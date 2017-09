Vučić: Za Srbiju strateški važno da ojača Podrinje

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je za Srbiju strateški važno da ojača Podrinje, te da uveže Zvornik sa Malim Zvornikom, Kozluk sa Loznicom, odnosno Srbiju sa Republikom Srpskom i BiH. Vučić je u Loznici rekao novinarima da je o tome razgovarao i sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom prije dva dana u Beogradu, da i Srpska sa svoje strane uradi sve što je moguće.

“Najveći deo tereta će da padne naravno na Srbiju, ali moramo to da uradimo, moramo da uvežemo Zvornik sa Malim Zvornikom, moramo da uvežemo i ovaj deo prema Kozluku sa Loznicom”, rekao je Vučić nakon sastanka sa gradonačelnicima Loznice i Valjeva, kao i predsjednicima opština Osečina, Mali Zvornik, Ljubovija, Krupanj i Bajina Bašta. Govoreći o Fruškogorskom koridoru, koji je dio putnog pravca Novi Sad–Ruma–Šabac–Loznica–granica sa BiH i koji će spajati Srbiju sa Hrvatskom, BiH i širim okruženjem, Vučić je naglasio da je to obaveza države Srbije. “Ako radite Fruškogorski koridor, bez veze je da ga radite ako nećete da imate nastavak dobrog puta i do granice sa Republikom Srpskom i BiH”, naveo je on. Vučić je podsjetio da je u Sarajevu razgovarao o mostu na Drnini između Ljubovije i Bratunca i nastavka tog puta kroz BiH, kako ne bi ispalo da je džaba pravljen most, preko kojeg samo prazan kamion može da pređe.

“Nama je to potrebno za malogranični promet i dobili smo obećanje i predsedavajućeg Savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića, a i iz Republike Srpske da će taj problem biti rešen”, rekao je Vučić. On je naglasio da je Srbija sve svoje završila, te da je najveći dio toga platila i izgradila, a sada je problem da li zemljište pripada ili će ući u vlasništvo Republike Srpske ili BiH. “Nama je potpuno svejedno, uopšte se ne mešamo u to, samo hoćemo da imamo prelaz, da kamioni mogu da prelaze, da trgovina može da funkcioniše i da naši ljudi ne moraju da čekaju i da podignemo trgovinu sa kompletnom BiH”, istakao je Vučić. Govoreći o Podrinju, najzapadnijoj oblasti Srbije, Vučić je istakao da su problemi u ovom kraju to što nedostaju veliki investitori i u Loznici i u Valjevu, pišu Nezavisne novine.

“Govorim o dva velika grada, a verujem da neke manje investitore možemo da obezbedimo za Mali Zvornik, da omogućimo bolju trgovinu, prelaz preko mostova i bolju trgovinu za LJuboviju i Bajinu Baštu, kao i Osečinu”, rekao je on. Vučić je dodao da je posebna briga visok nivo nezaposlenosti u ovom kraju, što nije slučaj u svim krajevima Srbije, te da će zato država ogroman novac uložiti da privučemo investitore da tamo dođu. Predsjednik Vučić nastaviće posjetu tom kraju prisustvom završnoj svečanosti 84. Vukovog sabora u Tršiću, gdje će održati besjedu