Vujanović: Od danas na kioscima dozvoljena prodaja proizvoda do 300 grama

U cilju unapređenja poslovanja trgovaca na području Federacije BiH danas je na snagu stupio Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga.

– To znači da je trgovcima koji obavljaju trgovinu na malo u kioscima omogućena prodaja prehrambenih proizvoda u originalnom pakovanju do 300 grama. Do sada je dozvoljena težina pakovanja bila 100 grama. Navedena izmjena Pravilnika odnosno povećanje dozvoljene težine pakovanja sa 100 na 300 grama, trebala bi rezultirati većom ponudom asortimana prehrambenih proizvoda na ovim prodajnim mjestima i u konačnici boljim rezultatima poslovanja – izjavio je za Fenu federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović.

Resorno ministarstvo je u prethodnom periodu imalo dobru saradnju s trgovcima i njihovim strukovnim udruženjima, te uvažavalo njihove prijedloge i inicijative koje doprinose boljem uređenju i olakšanju poslovanja.

To je, pojašnjava Vujanović, rezultiralo izmjenama i dopunama više podzakonskih akata iz nadležnosti Ministarstva, kao i ovom izmjenom Pravilnika koja je donesena na inicijativu trgovaca koji prodaju robu na malo u kioscima.

– Samo se kroz primjenu propisa mogu uočiti njegova dobra ili loša rješenja, te će Ministarstvo i dalje cijeniti sve inicijative i prijedloge privrednika koji doprinose unapređenju trgovinske djelatnosti – poručio je Vujanović povodom stupanja na snagu izmjene Pravilnika, piše Fena.