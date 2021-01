Vujović: Crna Gora je duboko podijeljeno društvo

Crna Gora je zasigurno interesantna u ovih posljednih godinu dana jer se u njoj prelamaju ne samo one unutrašnje podjele već također i interesi i djelovanje različitih regionalnih ali i međunarodnih igrača – kazao je uvodničar redovne sesije Kruga 99 Zlatko Vujović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Podgorici i predsjednik think tanka Centra za monitoring i istraživanje CeMI.

On je govoreći o temi “Izazovi u daljem razvoju građanske Crne Gore i regionalne silnice” podsjetio i na burna dešavanja u Crnoj Gori u proteklih pet godina, uključujući pokušaj puča, proteste opozicije, miješanje Rusije i Srbije, bojkot parlamenta i litije, naglasivši kako je na kraju tog procesa na vlast u Crnog Gori došla atipična vlast koja je pod punom kontrolom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

– U jednoj takvoj atipičnoj situaciji pitamo se što se desilo, što je na neki način uzrokovao ovakvu situaciju. Nije novost reći da je Crna Gora duboko podijeljeno društvo – kazao je Vujović dodavši kako je bila podijeljena i kroz historiju.

Dodao je kako je riječ i o procijepu između hegemonističkih struja iz Rusije i Srbije i prozapadnih struja koje teže građanskom kursu.

– Međutim to duboko podijeljeno društvo je također bilo praćeno i slabim institucijama, visokim stepenom korupcije, dugim vladanjem jedne političke partije, transformisane komunističke partije 30 godina. Jedna takva kombinatorika uticala je da je Crna Gora prilično slaba, izmorena nekim unutrašnjim sukobom, narušenim legitimtitetom vlasti koja jeste dobijala izbore uglavnom demokratske ali je koristila, zloupotrebljavala državne resurse – kazao je Vujović.

Dodao je da se ne može zanemariti da je ta politika Demokratske partije socijaliste uspjela Crnu Goru da izvuče iz kontrole Slobodana Miloševića, da je uspjela da je usmjeri i dovede u NATO, izbjegne ratna dešavanja, da napravi otklon od ratnih razaranja Miloševićevih politika i izgradi dobar put u evropskim integracijama. Ali, nije imala dovoljno snage da je do kraja transformiše.

Vujović je kazao kako je tako slaba Crna Gora morala braniti svoju odluku ulaska u NATO i našla se na udaru ruskih političkih i obavještajnih struktura preko Srbije, te da je izostala snažna podrška zapadnih partnera.

Prema njegorim riječima, Srbija je ojačala opoziciju u Crnoj Gori u političkom i finansijskom smislu te da je tako na vlast došla politika koja smatra da Crnoj Gori nije mjesto u NATO-u, a jednom dijelu tih struktura se čini da ne trebaju ni evropske integracije.

– Riječ je o jednom ogromnom dijelu te vlasti koja je ustvari radikalno nacionalistička. Tu su i oni koji negiraju genocid u Srebrenici i ljudska prava u Crnoj Gori. Teško da mi s takvom vlašću možemo da idemo naprijed ka zapadu. Bojim se samo da je ovo neki prelazni period gdje bi se formirala nova vlada spremna da ispunjava sve zahtjeve onih koji su ih doveli na vlast, prije svih zvaničnom Beogradu i Moskvi, a to znači i promjena vanjskopolitičkih prioriteta i samog identiteta Crne Gore – kazao je Vujović.

Podsjetio je na ranije izjave sadašnjeg crnogorskog premijera u kojima je kazao da smatra da je Crna Gora pravoslavna država i da se zalagao za uvođenje predmeta u školama koji bi se zvao hrišćansko vaspitanje.

– Govorimo o jednoj prikrivenoj radikaliziranoj ličnosti koja uživa podršku Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i koja pokušava s dijelom saradnika predstaviti se da vodi prozapadnu vladu, a teško da išta od toga možemo povjerovati i očekivati. Građanski koncept države je pred velikim izazovom – kazao je Vujović.

Istakao je da Crnoj Gori treba ujedinjavanje građanskih snaga. Tvrdi da je dobro što je DPS izgubio izbore jer mu je poslana poruka da ne može vladati bez odgovornosti, ali da duže zadržavanje aktuelne situacije može vratiti Crnu Goru tamo gdje je bila 90-tih godina i da bi aktuelna vlast mogla izazvati mnogo problema u odnosima sa susjednim zemljama.

– Snage koje su trenutno na vlasti u Crnoj Gori jesu oni koji i dalje baštine vrijednosti ratnih dešavanja i ubistava i zločina velikim dijelom na zapadnom Balkanu. U narednom periodu bojim se da će ova vlast stvoriti dosta problema u odnosima sa susjedima. Rješenje jeste jednim dijelom objedinjavanje građanskih orjentiranih snaga u Crnoj Gori – kazao je Vujović.

Dodao je da se “hegemonistička politika Srbije ponovo probudila i sad imamo jasnu namjeru Srbije da utiče na odnose u drugim zemljama, odnosno da koristi srpsku zajednicu i u BiH, i Crnoj Gori, i na Kosovu, da bi destabilizovala te zemlje, da bi iskoristila priliku da utiče na proces donošenja odluka u tim zemljama”.

– To je nešto što radi i Rusija i Srbija, pokušavaju isto to da primijene. Stim da bojim se da u nekim zemljama ima mnogo veće ambicije destabilizacije, tu prije svega mislim na BiH gdje ona nije nikakav garant Dejtona nego naprotiv neko ko samo podriva samo ustavno uređenje BiH. Ona to radi i u samoj Crnoj Gori. Izostala je reakcija međunarodne zajednice, to je ono što čudi. Vučić kao neko ko ima takvu mračnu prošlost, neko ko je bio visoki funkcioner Srpske radikalne stranke, koji se hvalio da je pod navodnicima rekreativno pucao po Sarajevu i tako dalje, danas ga primaju visoki zvaničnici gdje on tvrdi da vodi jednu mirotvornu odnosno politiku stabilnosti na zapadnom Balkanu. Lično vjerujem da ljudi koji su izrasli kao političari na tim vrijednostima nikad ne mogu biti garant stabilnosti, već naprotiv. Mislim da je Vučić čim je ojačao upravo pokazao tu svoju stranu – kazao je Vujović.

Promjenu vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama Vujović vidi kao šansu da se Srbija primora da odustane od miješanja u dešavanja u susjednim zemljama.

– Ako se to ne desi onda Balkanu prijeti ne samo destabilizacija nego povratak u 90-te godine – upozorio je Vujović.