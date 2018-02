WHO uputio nove preporuke za prevenciju tuberkuloze

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučila je širenje pristupa testiranjima i liječenju zaraženih tuberkulozom, posebno među grupama koje su u visokom stepenu rizika, kao što su mala djeca i ljudi s HIV virusom.

Potez će proširiti pristup testiranju i liječenju ljudima s latentnom zarazom tuberkulozom (LTBI). Pacijentima s latentnom tuberkulozom može se razviti aktivna tuberkuloza u budućnosti ako ne dobiju odgovarajući tretman.

– Nove smjernice WHO pomoći će zemljama f kataliziraju prevenciju tuberkuloze i doprinesu okončanju epidemije te bolesti. Osiguravanjem da svi dobiju tretman kakav im je potreban u okviru preventive razvoja latentne u aktivnu tuberkulozu spasit će brojne živote i ublažiti patnje – izjavila je dr Tereza Kasaeva, generalna direktorica programa WHO za borbu protiv tuberkuloze, saopćeno je u petak iz WHO, prenosi FENA.