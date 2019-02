WHO: Vlade ulažu 51 posto u zdravstvo, vlastita ulaganja građana 35 posto

Ulaganja u zdravstvo idu bržim tempom nego u ostatalim segmentima globalne ekonomije, i na njih otpada 10 posto BDP-a. Novi izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o ulaganjima u zdravstvo pokazuje snažan trend rasta globalnih ulaganja u zdravstvo, posebno u srednje razvijenim zemljama u kojima su ulaganja u zdravstvo porasla za šest posto godišnje, u poređenju s četiri posto u visoko razvijenim zemljama, saopćeno je u četvrtak iz WHO.

Ulaganja u zdravstvo čine vladina potrošnja, uplate ljudi u vlastitu zdravstvenu zaštitu i izvori kao što su dobrovoljno zdravstveno osiguranje, zdravstveni programi u organizaciji poslodavaca, i aktivnosti nevladinih organizacija.

Vlade učestvuju u prosječno 51 posto zdravstvene zaštite zemlje, dok više od 35 posto zdravstvene potrošnje dolazi od vlastitih ulaganja pojedinaca u zdravstvenu zaštitu. Jedna od posljedica toga je da 100 miliona ljudi svake godine upadne u ekstremno siromaštvo.

Izvještaj naglašava da je trend povećanja finansiranja srednjih i nisko razvijenih zemalja u opadanju. Oslanjanje na troškove pojedinačnih uplata u padu je širom svijeta, iako sporo.

– Povećanje unutrašnje potrošnje od suštinskog je značaja za univerzalnu zdravstvenu zaštitu za ciljeve održivog razvoja povezane sa zdravstvom. Zdravstvena potrošnja nije trošak, to je ulaganje u smanjenje siromaštva, u proizvodna radna mjesta, inkluzivni ekonomski rast i zdravija, sigurnija i poštenija društva – izjavio je generalni direktor WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

U srednje razvijenim zemljama, vladina zdravstvena potrošnja po glavi stanovnika udvostručena je od 2.000. godine. U prosjeku, vlade ulože više od 60 dolara po osobi i skoro 270 dolara po osobi u visoko razvijenim zemljama, piše Fena.

U nisko i srednje razvijenim zemljama, novi podaci ukazuju da je više od polovine zdravstvenih ulaganja usmjereno u primarnu zdravstvenu zaštitu. Ipak, manje od 40 posto svih ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu dolazi od vlada.

– Svih 184 države članice WHO priznaju značaj primarne zdravstvene zaštite njihovim usvajanjem Deklaracije iz Astane u prošloj godini. One sada trebaju djelovati na osnovu deklaracije i učiniti prioritetom ulaganje u kvalitetnu zdravstvenu zaštitu u zajednici – izjavila je dr Agnes Soucat, saopćeno je u četvrtak iz WHO.