Wigemark: Do izbora ili kraja godine EU očekuje odgovore na dodatnih 650 pitanja

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU ambasador Lars-Gunnar Wigemark rekao je da se EU nada da će bh. vlasti što je prije moguće odgovoriti na dodatnih oko 650 pitanja iz upitnika Evropske komisije.

– Nadamo se da bi ti odgovori mogli doći do kraja ove godine ili do oktobarskih izbora. Nakon izbora bit će mnogo drugih pitanja koja će odvlačiti pažnju – rekao je Wigemark.

Na osnovu tih i drugih pitanja Evropska komisija će raditi procjenu stanja u različitim oblastima, a tvrdi da BiH nije zabilježila nikakav napredak po pitanju slobode medija.

– Iako imate veliki broj medija u ovoj zemlji, još uvijek je prisutan zančajan stepen ograničenja u njihovom radu, od cenzure do samocenzure – dodao je.

Uoči finalne konferencije o temi “Izazovi regionalne saradnje na zapadnom Balkanu”, koja je održana jučer u Banjoj Luci, ambasador Wigemark je rekao novinarima da ne može govoriti kada bi BiH mogla da dobije kandidatski status za članstvo u EU, jer to zavisi od domaćih vlasti i ispunjavanja postavljenih uslova.

Želi i da se u BiH vide konkretna rješenja, a ne deklarativna podrška budućem članstvu BiH u EU.

Član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić nada se da se, nakon izbora, neće više govoriti o temama koje odvlače BiH od evropskog puta, za koji se nada da će tada biti ubrzan.

– Mislim da sada u ovom kratkom roku to nije realno očekivati – dodao je on.

Evropska perspektiva BiH može pomoći da se, kako je naveo, unutrašnje prilike smire, a da bi se to uradilo potrebna je veća unutrašnja povezanost i čvršće opredjeljenje za EU.

– Imali smo odlične iskorake u tom pravcu u prve dvije godine, ali je, nažalost, politički ambijent koji se dogodio to pokvario…, a sve to je zaustavilo pozitivan trend koji je bio prisutan – rekao je on.

Ivanić je naglasio da je za BiH važna regionalna saradnja, te da posebno odnosi između zvaničnog Beograda i Zagreba budu dobri, jer je tada i BiH puno stabilnija.

Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS Zlatan Klokić je dodao da regiona saradnja treba da doprinese stabilnost, ekonomski rast i bolji život građana.

– Razmjena mišljenja, demokratski dijalog i podrška regionalnim inicijativama ključ su dostizanja evropskih vrijednosti i standarda – rekao je ministar Klokić.

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH (EUSR) i Vijeće Evrope pokrenuli su inicijativu “Mladi u političkim strankama”, čija je finalna konferencija “Izazovi regionalne saradnje na zapadnom Balkanu”.

Inicijativa je provedena u okviru Škole za političke studije Vijeća Evrope s ciljem da otvori dijalog s mladim članovima političkih stranaka iz cijele BiH, te da im omogući da konstruktivno sudjeluju u konsultacijama o pitanjima EU.

