YouTube i Instagram zarada u BiH: Influenserstvo sve popularnije, zarada sve veća

Skoro pa svakodnevno Arnela Kamerić, svoje slobodno vrijeme koristi za aktueliziranje određenih tema, te snimanje i montiranje vlog materijala. YouTube joj je već nekoliko godina hobi zanimacija, a uskoro bi mogao postati i glavni izvor prihoda.

“Potrebno je biti unikatan i kreativan jer stvarno ima mnogo takvih ljudi na YouTube i Instagram sceni i morate pronaći način na koji ćete se vi istaći.” – govori za RTV Slon Arnela Kamerić, influenserka.

Natprosječne zarade posredstvom interneta

Među stotinama hiljada youtubera, kao i korisnika Instagrama, sa one profesionalne strane je i Tuzlak Vedad Halilčević. Ovaj devetnaestogodišnjak posljednjih pet godina svoje slobodno vrijeme posvećuje društvenim mrežama. Da su njegovi videi dovoljno zanimljivi publici potvrdio je i sam YouTube i to nakon prvih 100.000 pratitelja. Iako je, kada je počinjao, svijet influensera bio tek u nastanku, danas Vedad od njega zarađuje stotine, pa i hiljade eura.

“Znam da je svima ta brojka interesantna koliko mi to zarađujemo. Može se zaraditi od 500 do 2.500 eura mjesečno. Zavisi od vrste videa i da li to gledatelji vole, da li su stalno uz nas i da li svakodnevno prate naše klipove. Gledatelji imaju najveći utjecaj na to koliko će neki youtuber zaraditi.” – govori tuzlanski youtuber Vedad Halilčević.

Ugovori o saradnjama

Zato se ovakav vid zarade posmatra dvojako – kroz rad sa socijalnom mrežom, te kroz ugovore koje influenseri privatno sklapaju sa kompanijama. Prvima se obavezuju da će redovno objavljivati, te svojim sadržajima privlačiti publiku, dok drugima nastoje promovisati proizvode po dogovorenim cijenama. I tako ukrug.

“Stvarno smatram da se može jako dobro zarađivati od društvenih mreža. Sve zavisi od sposobnosti osobe kako će ona predstaviti brend svojoj publici na način kako će se taj brend svidjeti publici.” – poentira Arnela.

Mogućnost zarade posredstvom interneta, iz dana u dan sve je veća. Ali i šira. Međutim, u društvu poput bosanskohercegovačkog novi mediji i dalje su po strani, dok ljudi izvor zarade uglavnom vide u javnim i privatnim kompanijama. Ali među njima nije i Mirza Mustafagić koji se, već unazad nekoliko godina, profesionalno bavi analizom i izradom PR strategija upravo na društvenim mrežama.

“Brendovi – svjetski to prepoznaju itekako. Ljudi u našoj zajednici sve više to prepoznaju. Ja radim sa izvrsnim i svjetskim i lokalnim brendovima i biznisima. I taj momenat je ljudima bitan jer prvo što ljudi danas rade – ukucaju na Facebooku. I tu mogu pokupiti sve informacije tako da bitno je.” – ističe za RTV Slon Mirza Mustafagić, stručnjak za društvene mreže.

Jeste li ON-LINE?

Da je prisustvo na društvenim mrežama danas uistinu bitno, potvrđuju i stručnjaci koji svjedoče progresivnom razvoju interneta, a koji je po brzini, pristupačnosti i najvažnije – globalnom utjecaju neuporediv sa svojim prethodnicima – štampom, radijom i televizijom.

“PR i marketing stručnjaci su uvidjeli potencijal influensera. U startu, s jedne strane influenseri u našim okolnostima, uglavnom ne koštaju mnogo ali mogu da donesu značajne efekte kako u prodaji, tako i u stvaranju brenda odnosno imidža u zavisnosti da li se radi o proizvodu, instituciji ili slično.” – akcentuje viša asistentica na UNTZ dr.sc. Vesima Čičkušić.

Iako na zapadu, odakle i potječe influensing, youtuberi i korisnici drugih

društvenih mreža svake sekunde zarađuju hiljade dolara, na našim prostorima sve je to još uvijek tek u povojima. Međutim, oni koji se kod nas bave ovakvim poslovima, kažu kako smo na dobrom putu budući da je internet korisnika sve više, a utjecaj novih medija sve je jači.

“Nije to samo zarada ako si influenser. Ok, mene tako nazivaju ali ja ne zarađujem od toga. Moja osnovna zarada je moja firma posredstvom koje ja razvijam, vodim i implementiram strategije za svoje klijente na društvenim mrežama i na takav način ja zarađujem.” – riječi su Mustafagića.

A dok se i drugi ne odvaže poput Mirze, Arnele ili Vedada zarađivati kao savjetnici ili pak vlogeri, internet će se konstantno nadograđivati i nuditi kao potencijalno rješenje svih vaših problema. Za početak, recimo finansijskih.