Za 1. maj toplije, u centralnim područjima BiH moguć kratkotrajni pljusak

Meteorolozi predviđaju da će sutra, 1. maja, biti toplije u odnosu na predhodne dane, s tim da u centralnim područjima Bosne i Hercegovine postoje uvjeti za pojavu kratkotrajnog pljuska.

– Što se tiče sutrašnjeg dana u BiH će prijepodne uglavnom biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost s tim da će u kotlinskim dijelovima postojati uvjeti za pojavu kratkotrajne magle ili niskih oblaka. Tokom dana, razvojem oblačnosti, ponegdje u centralnim podučjima istočne Bosne i planinskim dijelovima je moguć kratkotrajni lokalni pljusak. Praktično od danas će doći do zatopljenja u odnosu na predhodne dane, tako da će se sutra u jutarnjim satima temperature se kretati od 1 do 7, na jugu zemlje između 6 i 10 stepeni, a najviša dnevna temperatura između 17 i 23, na jugu zemlje i do 25 stepeni – kazala je za meteorologinja Federalnog hidrometeorološkog zavoda Ismira Ahmović za Fenu.

Dodala je da postoji mogućnost da u centralnim područjima zemlje bude kratkotrajni lokalni pljusak budući da će doći do naglog zatopljenja.

Na planinama je jučer izmjereno minus 2 stepena i padao je snijeg, a u gradovima su se temperature uglavnom kretale između 3 i 8, dok je na jugu zemlje bilo čak i do 12 stepeni.

– Već danas je drugačija sinoptička situacija, temperature dnevne će se povećati i iznosit će između 14 i 19, a na jugu zemlje do 23, dok će sutra biti još toplije u odnosu na predhodne dane – dodala je Ahmović.

