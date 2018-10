Za četiri sata u BiH glasalo tek 11,41 posto glasača

Prema prvim informacijama koje je u javnost iznijela Centralna izborna komisija BiH, izlaznost glasača na izbore ne odstupa od prošlih izbora. U 11 sati ukupna izlaznost je 11,41 posto. Glasanje za građane BiH u inostranstvu u pojedinim zemljama već je završena zbog vremenskih razlika, kao što je to slučaj u Australiji gdje je biralište bilo otvoreno u Ambasadi BiH.

Na birališta u Zenici do 11 sati izlašlo je 11,79 posto birača, na području Mostara glasalo je 14,4 posto birača, u Srebrenici do 11 sati glasalo je 16,16 posto birača, u Širokom Brijegu 15, 90 posto. Manja izlaznost zabilježena je u Posušju gdje je do 11 sati glasovalo 8,81 posto ili 1.242 birača od njih 14.099. U Bijeljini je glasalo 18,34 posto birača, u Banjoj Luci do 11 sati glasalo je 17,98 posto birača.