Za Fond solidarnosti planirano 145 miliona, a potrebe oko 200 miliona KM

Direktorica federalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja Novka Agić kazala je da, zbog ograničenih novčanih sredstava, Fond solidarnosti liste čekanja ima za pacijente oboljele od pojedinih teških bolesti i naglasila da se za rješavanje tog problema mora angažirati šira društvena zajednica.

”Najveće liste čekanja imamo kod multipla skleroze i pokušat ćemo ove godine uložiti dodatne napore da dođe do smanjenja. Manji broj osoba imamo u slučaju druge skupine skupih lijekova, ali je problem što je tu zaista velika potrošnja”, kazala je ona.

Kao primjer navodi podatak da je prošle godine gotovo 40 miliona potrošeno za liječenje citostaticima više od 10.500 oboljelih od različitog oblika karcinoma, a za 950 pacijenata koji su liječeni skupim tzv. pametnim lijekovima izdvojeno je 27 miliona KM.

”To najbolje govori o tome koliko su skupi ti lijekovi. Nastojimo da dođe do izdvajanja više novca za te svrhe ali to nije samo u našoj nadležnosti. Mora se šira zajednica potruditi, o tome stalno govorimo”, naglasila je uvjerena da će biti razumijevanja za to. Dodaje da su ”za 2017. godinu planirali za federalni Fond solidarnosti 145 miliona, a realne potrebe su oko 200 miliona KM”.

Novcima Fonda solidarnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH financiraju se najsloženije zdravstvene usluge, nabavka lijekova za liječenje teških oboljenja i za liječenje u inozemstvu u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih osoba na liječenje u inozemstvo.

Sve osigurane osobe imaju ista prava na zdravstvene usluge i lijekove koji se finansiraju novcima Federalnog fonda solidarnosti, bez obzira na to kojem kantonu pripadaju. To je i bio jedan od temeljnih ciljeva zbog kojih je i osnovan Federalni fond solidarnosti.

Suglasno članu 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju, isti iznos novca koji se prikupi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje morao bi se uplaćivati i iz federalnog budžeta za potrebe Fonda solidarnosti. Međutim, dosad je to izdvajanje iz federalnog budžeta na godišnjem nivou iznosilo oko 30 posto od propisane zakonske obaveze.

