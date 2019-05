Za kolektivnu dženazu u Bratuncu spremni posmrtni ostaci tri žrtve

Tri žrtve genocida nad Bošnjacima, spremne su za ukop na 13. Kolektivnoj dženazi u Bratuncu koja će biti održana 12. maja. U ovoj općini u proteklom ratu ubijeno je skoro tri hiljade osoba. U rukama neprijatelja bio je i Sakib Ahmetović, koji je ove godine član Organizacionog odbora Kolektivne dženaze u Bratuncu. Njega je, zajedno sa djecom, zarobio njegov dugogodišnji prijatelj.

„Sve vrijeme smo bili nekako blizu, njegova jedinica je došla u moje selo. Našao nas je na njivi, zarobio nas je i rekao da moramo ići u Kladanj na razmjenu ili na slobodnu teritoriju gdje su Bošnjaci, međutim meni ništa nije ličilo na neko normalno preseljenje, vidio sam da se puca, da sve gori i onda sam rekao ovo je kraj“, kazao je Sakib Ahmetović – član Organizacionog odbora za 13. Kolektivnu dženazu u Bratuncu.

Ali to nije bio kraj. To je bio tek početak Sakibove borbe za sebe i svoju porodicu. Iako je u logoru u Bratuncu bio tek četiri dana, nagledao se kaže svega, od mučenja do ubijanja ljudi na najgore načine. Za zločine počinjene nad stanovništom ove opštine, do sada, niko nije odgovarao.

„Deronjiću se stavlja na teret ubistvo šest civila. Ne znam ko je svjedočio, ko je koga predstavljao tamo u Hagu. To su civili koji su odvedeni i ubijeni u 17.toj godini. Oni su ubijeni u školi gdje nije bilo svjedoka i on je odgovarao za tih šest civila“, pojašnjava Sakib Ahmetović – član Organizacionog odbora za 13. Kolektivnu dženazu u Bratuncu.

Nakon što ukopaju i ove tri žrtve, na mezarju Veljaci bit će ukupno 306 žrtava zločina u Bratuncu, među kojima je i 10 neidentifikovanih. Na ovom mezarju zajedno u jednom mezaru počivaju i dva brata Hajrudin i Nurdin Omić koji su skoro u potpunosti izgorjeli. Ispraćaj tijela identifikovane tri žrtve iz Komemorativnog centra u Tuzli planiran je za 11. maj u 16 sati.