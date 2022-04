Za kupovinu stana u Tuzli i kreditna podrška nije dovoljna

Pronaći posao jedan je od problema sa kojima se danas mladi često susreću, ali čak i kada ga pronađu, postoji niz drugih pitanja koje sebi postavljaju. Jedno od njih jeste i stambeno pitanje koje u jednu ruku predstavlja i prekretnicu života za čije rješavanje je neophodna kreditna podrška pogotov kada su u porastu i cijene nekretnina. Za Nedima Musića iz Tuzle kupovina stana još uvijek je pod znakom pitanja, jer predstavlja veliki izazov.

“Prilično izazovno, mislim da bez ozbiljnijeg kredita to nije moguće, a to mora podržati jedan ozbiljan posao. Ukoliko je osoba mojih godina zaposlena mislim da je opet izazovno ukoliko ona sama radi, ako nema nikog pored sebe, da imaju dvije jake plate da se podigne kredit da se to bezbolno vraća”, navodi Nedim Musić.



Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna cijena prodatih novih stanova u prethodnoj godini u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 1.603 KM po metru kvadratnom. Kada su u pitanju starije zgrade, cijena zavisi od lokacije na kojoj se stan nalazi. U odnosu na prethodnu godinu, prema riječima investitora cijena stana porasla je i do 800 KM po kvadratu. Jedan od vodećih faktora utjecaja na porast cijena nekretnina jeste cijena građevinskog materijala koja je za pet mjeseci porasla i do 150 posto.

“Ja stvarno ne znam dokle više će poskupljivat građevinski materijali. Samo u odnosu zadnjih pet mjeseci građevinski materijali su od 150 do 70 posto poskupili. Ako uzmemo samo beton jedan od ključnih artikala materijala potrebnih za izgradu je poskupio za 40 posto od februara”, rekao je Azmir Husić, investitor i direktor građevinske firme.



Husić dodaje kako cijene građevinskog materijala rastu iz sata u sat, ali da nije primijetio smanjenju potražnju kupaca.

“Da vam kažem iskreno mi smo prošle sedmice od 137 stanova koji su na Stupinama, mi smo zadnji stan prodali prošle sedmice, tako da mi trenutno nemamo novih stanova na raspolaganju dok ne otpočnemo novi projekat. Mi svaki dan imamo pozive, ljudi se upisuju, čak gore kod nas u uredu se upisuju na čekanje gdje žele da budu jedni od prvih koje ćemo pozvati kad budemo imali gotov idejni projekat”, kazao je Azmir Husić, investitor i direktor građevinske firme.



Da su cijene nekretnina znatno poskupile, primijetili su i građani, koji navode da su cijene stana po kvadratu u Tuzli skuplji nego u Sarajevu.

“Zavisi, sad je to za jednu dugu analizu, gdje je čovjek koji hoće da kupi stan, primanja, poskupe su pogotov ovdje u Tuzli, poskupe su nekretnine pogotov nova gradnja”

“Koliko sam ja upoznat, mislim da su cijene nekretnina ovdje veće nego u Sarajevu”

“Jako je izazovno, strahota, previše je preskupo i mali stanovi su na cijeni”

“Da vam kažem veoma je kritično a svaki dan cijene su druge, do devet sati jedna je cijena u 12 je druga cijena”

Kako bi se na neki način poboljšao položaj mladih ljudi te im olakšao put do rješavanja stambenog pitanja, Grad Tuzla već pet godina subvencionira kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih. Javni poziv raspisan je i ove godine, a za ove namjene u Budžetu Grada planirano je 100 hiljada KM.