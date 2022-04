Za njih nema inflacije: Parlamentarci u BiH kafu plaćaju 0,50, a tanjir supe 1,50 KM

Poprilično ćete se namučiti da u nekom od banjalučkih ili sarajevskih kafića pronađete kafu ili čaj jeftiniji od dvije marke, ali takav problem nemaju političari, pošto u restoranima oba entitetska parlamenta ova dva napitka koštaju 0,50 KM, pišu Nezavisne novine.

Da inflacija ne drma isto zvaničnike i građane, svjedoče i cjenovnici iz restorana entiteskih parmalenata, gdje je za obrok ili piće potrebno izdvojiti dosta manje novca u odnosu na iznose koji plaćaju “obični smrtnici”.

Iz Ugostiteljskog servisa Vlade Republike Srpske su za “Nezavisne novine” rekli da su cijene pića u restoranu u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NS RS) neuporedivo niže u odnosu na objekte u okruženju.

“Tako je cijena domaće kafe 0,50 KM, espreso kafe 0,60, mineralne vode u staklenoj flašici 0,70, koliko košta i prirodna voda u flašici, dok koka-kola (0,25 litara) košta 1,20 KM”, rečeno nam je iz Ugostiteljskog servisa Vlade Srpske.

Restoran u zgradi NS RS je tek jedan od objekata koji posluju u sastavu Ugostiteljskog servisa, a u kojim cijene pića nisu mijenjane od 1. marta 2020. godine, pošto, kako tvrde, nije bilo promjena u nabavnim cijenama.

Ipak, u februaru su rasle cijene nekih vrsta hrane u Narodnoj skupštini Republike Srpske, s tim što je u toku izrada novih cjenovnika hrane za sve objekte Ugostiteljskog servisa Vlade Republike Srpske.

Do tada, špinat s jajima košta 3,30 KM, a omlet sa šunkom je poskupio i umjesto 2,20 košta tri marke, dok su palačinke s mesom takođe poskupjele sa 2,50 na 3,50 KM. Teleća ili mađarska čorba, umjesto 2,50 KM, od februara košta tri KM, a goveđa supa je sa 1,30 otišla na 1,50 KM.

Banjalučkom ćevapu nije mijenjana cijena u restoranu NS RS te košta 4,60 KM, a pileće krpice su sa 3,50 poskupjele na četiri marke.

Cijene ugostiteljskih usluga Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, uprkos inflaciji, nisu mijenjane već duži period. Tako i federalni parlamentarci supu plaćaju tek 1,50 KM, bilo da je riječ o pilećoj ili telećoj, a isto toliko koštaju i paradajz čorba, gulaš čorba i pileća čorba.

Baš kao u stara dobra vremena, sendviče federalni parlamentarci mogu pojesti za gotovo nevjerovatnih 1,50 KM, dok je cijena špageta sa sirom dvije marke, a marku više koštaju bolonjez i milanez.

Za porciju teletine lešo potrebno je izdvojiti tek pet maraka, jagnjećeg pečenja šest KM, a pilećeg pečenja tri KM, koliko koštaju i ćevapčići ili pljeskavica. U ponudi je devet vrsta salata, a sve, bilo da je, recimo, riječ o kupusu, paprici ili paradajzu, u federalnom parlamentu koštaju jednu marku. Ako se žele zasladiti voćnom salatom, to zadovoljstvo platiće samo 1,50 KM, dok su torte – jednu KM.

Federalni parlamentarci sok u flašici plaćaju 1,50 KM, 0,2 litra mineralne vode košta samo pola marke, a ako se žele opustiti nakon “napornog” rada na rješavanju problema građana, u ponudi im je i alkohol, pa šljivovica ili loza koštaju dvije KM, dok će im 0,33 litra piva novčanik olaškati za 1,50 KM.

Komentarišući ove cjenovnike, borci za zaštitu potrošača ističu da je očigledno da naši političari žive u paralelnom svijetu.

“Ljudima koji imaju najveća primanja omogućeno je da piju kafu za 0,50 KM, dok ostali smrtnici, od kojih mnogi imaju preniske plate, plaćaju 2,50 marke. Sit gladnom ne vjeruje. Ovo je apsurd života na ovom prostoru”, kaže za “Nezavisne novine” Murisa Marić, izvršna direktorica u Udruženju građana DON Prijedor.

Politički analitičar Vehid Šehić nije iznenađen s obzirom na ponašanje vlasti na svim nivoima, koju, kako ističe, najmanje interesuje položaj građana u ovako teškoj situaciji.

“Ovdje je politika više intereseno zanimanje, ne ideološko. Oni gledaju samo sebe. Svjedoci smo da je politika najunosnije zanimanje danas i da u politiku mnogi žele, jer se obezbijede materijalno, a onda imaju i razne privilegije, kao što je to da će daleko jeftinije popiti kavu, ručati i slično”, rekao je Šehić za “Nezavisne novine”.