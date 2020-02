Za projekte mladih u Živinicama putem Omladinske banke u tri godine osigurano 45 hiljada KM

Omladinska banka Živinice u saradnji sa Gradom objavila je Javni poziv za projekte i mikrobiznise mladih u ovoj lokalnoj zajednici. Osnovni cilj Javnog poziva jeste podsticaj i poduzetništvo mladih sa područja Grada Živinice, te razvoj društvenog poduzetništva mladih.

Omladinska banka omogućava mladima da prepoznaju društvene probleme u svojim zajednicama i ih rješavaju kroz društvene projekte.

Fond Omladinske banke za finansiranje društveno korisnih projekata neformalnih grupa mladih u periodu 2019-2022. godine iznosit će 45 hiljada KM, od kojih će Fondacija Mozaik obezbijediti sredstva u iznosu 18 hiljada KM, a Grad Živinice 27 hiljada KM. Očekivani broj projekata koje je moguće podržati je 30 gdje je maksimalni iznos podrške po projektu 1.500 KM, a podržani projekti mogu biti u iznosu od 500 do 1.500 KM.

Za mlade poduzetnike i poduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka obezbijedila je i podršku za registraciju obrta ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.

Pored novčane podrške Grad Živinice omogućit će i podršku u stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj društvenog poduzetništva za mlade, uključujući i društvene biznise koji su osnovani na teritoriji Grada Živinice.

Javni poziv Omladinske banke za sve mlade poduzetnike i poduzetnice od 17 do 35 godina otvoren je do 09.03.2020. godine do 14 sati, a svi zainteresirani ga mogu pogledati OVDJE.