Za realizaciju programa sufinansiranja zapošljavanja predviđeno 40 miliona KM

Na osnovu programa zapošljavanja koje je prošle godine raspisao Federalni zavod za zapošljavanje zaposleno je oko osam hiljada osoba, a obzirom da je zadnji javni poziv bio objavljen polovinom decembra ta cifra nije konačna jer se ugovori još uvijek potpisuju. U sklopu ovih programa obuhvaćeno je 3.100 poslodavaca. Pored programa sufinasiranja Federalni zavod za zapošljavanje pokrenuo je i 573 programa samozapošljavanja, a kroz te star up programe obuhvaćeno je 675 osoba.

„ Dakle što pokazuje da je dosta onih koji su dugo čekali na birou sada je kroz tu mjeru našlo načina da pokrene vlastiti biznis.“kazala je Helena Lončar, direktorica FZZZ.

Kako kažu iz FZZZ dosadašnja istraživanja pokazivala su da se mali biznis odnosno obrt pokretao iz nužde dok se u posljednje vrijeme mali biznisi pokreću sa nadom da se isti razvijaju.

„Pored ovih 573 koji su pokrenuli vlastiti biznis oni su u okviru tih pokrenutih djelatnosti zaposlili dodatno 100 odnosno 120 osoba.“navodi Omer Korjenić, rukovodilac Sektora za zapošljavanje FZZZ.

FZZZ ove godine za programe sufinasiranja zapošljavanja ima na raspolaganju oko 50 miliona KM od čega je 12,7 miliona iz kredita Svjetske banke. Za realizaciju programa sufinansiranja zapošljavanja predviđeno je 40 miliona KM, a Federalni zavod za zapošljavanje ga provodi u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje.

„I opet ću reći da smo planirali najmanje tri poziva s tim da bi za ovaj prvi poziv bilo pušteno četrdeset posto tih sredstava, a za drugi i treći poziv po tridest posto sredstava.“ističe Lončar.

FZZZ najavio je da će u ovoj godini sufinansirati mjeru nazvanu ”Tražim poslodavca”, jer su dosadašnja iskustva pokazala da su nezaposlene osobe bile pasivne, te ih kroz ovaj poziv žele potaknuti da traže poslodavce.

Kako kažu iz FZZZ iz analize koju su uradili prošle godine došli su do saznanja da je značajno manji broj zaposlenih žena u odnosu na zaposlene muškarce što ih je potaklo da obezbjede fond isključivo za zapošljavanje žena.

Pored toga ove godine FZZZ uvest će i novu mjeru koja se odnosi na mogućnost proširenog sufinasiranja isključivo za privatni sektor.

„A ona je koncipirana na način da poslodavac uzima šest mjeseci po našoj mjeri i ukoliko zadrži istu osobu dobija pola tog iznosa koji dobija za tih prvih šest mjeseci. Dakle namjera je da zadrži osobu još toliko vremena u radnom odnosu.“kazala je Lončar.

Sva sredstva FZZZ usmjerena su na doprinose i ona su se do sada kretala od 330 do 400 KM, a od sada će za doprinose biti izdvajano 500 KM i to se isključivo odnosi na privatni sektor.

„Dakle mi imamo problem malih plata u privatnom sektoru, a na ovaj način bi poslodavac minimalno trebao dati 800 KM neto da bi pravdao onih 500 KM za doprinose.“navodi Lončar.

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja biti će objavljen na internet stranici Zavoda. Prijave na ovaj poziv će biti moguće putem web portala, a kompletna dokumentacija se dostavlja kantonalnim službama za zapošljavanje.

U prošloj godini u FBiH evidentirano je 357.971 nezaposlena osoba što je u odnosu na projesk iz 2016. godine manje za skoro 20 hiljada osoba. Prošle godine je sa evidencije nezaposlenih brisano skoro 99 hiljada osoba zbog zaposlenja, a 76 hiljada se na evidenciju prijavilo zbog gubitka posla, što znači da je veći omjer onih koji su dobili posao od onih koji su ostali bez posla za 23 hiljade osoba.