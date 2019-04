Za rekonstrukciju platoa ispred lukavačkog Centra za kulturu: Fabrika Cementa Lukavac donirala 100.000 KM

Novim platoom ispred Centra za kulturu u Lukavcu, Lukavčani bi već trebali šetati početkom maja ove godine. Stotinu hiljada maraka vrijedan projekat bit će finansiran donacijom fabrike Lukavac cement, koja je odlučila utrošiti ova sredstva na rekonstrukciju platoa ispred jedne od najbitnijih institucija u ovoj općini.

„Fabrika cementa Lukavac je društveno odgovorna kompanija koja želi dio svog poslovanja vratiti građanima koji žive u okruženju fabrike. Mi se trudimo i uvijek smo u okviru svih zakonskih normi po pitanju ekoloških i svih drugih standarda, a vrlo nam je drago pomoći stanovnicima Lukavca, biti dobar sugrađanin i surađivati na svim poljima.“ – kazao je Stjepan Kumrić, generalni direktor Fabrike Cementa Lukavac.

Sanaciju platoa trebala je finansirati općina Lukavac, međutim, nakon što su uradili projekat, uvidjeli su da za to neće imati dovoljno sredstava. Kako kaže prvi čovjek općine Lukavac ovo je pozitivan primjer kako se uspješnom saradnjom može doprinijeti razvoju i unaprjeđenju loaklne zajednice.

„Mi da smo finanisrali to iz budžeta to ne bi bilo gotovo do naredne godine. Pojavila se prilika iz fabrike cementa Lukavac da oni finansiraju ovaj projekat. Osim što su nam poklonili ovu zaista vrijednu investiciju skratili su nam najmanje godinu dana posla. Vrijednost ovog projekta u emocijama ljudi u Lukavcu je mnogo veća nego tih 100 hiljada KM.“ – rekao je Edin Delić, načelnik Općine Lukavac.

Plato površine 2000 m2 će biti popločan betonskim pločama iz proizvodnje Fabrike cementa Lukavac. A osim što ovaj dio predstavlja mjesto susreta Lukavčana, od sada će biti i mjesto gdje će se održavati sve kulturne manifestacije, od predstava, koncerata pa sve do sajmova.

„Mogu reći da sam stvarno presretan što će se taj plato konačno uraditi na način kako je to predviđeno projektom i što ćemo stvoriti nove prilike jer već planiramo praviti stalnu gradsku baštu oko fontane i naravno vanjsku binu gdje ćemo moći održavati predstave napolju jer smo do sada to morali raditi na Trgu bremena zato što nismo imali uslove na platou Centra za kulturu.“ – istakao je Ermin Prijić, direktor JU Centar za kulturu Lukavac.

Nakon što je protokol svečano potpisan, odmah se i krenuli u rekonstrukciju platoa starog više od 40 godina. Iz Fabrike Cementa Lukavac ističu da na ovome neće stati, te da će se i u budućnosti truditi da učestvuju u ovakvim i sličnim projektima koji su od velike važnosti za cjelokupno društvo.