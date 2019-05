Za rekonstrukciju tunela Ormanica oko dva miliona KM

Narednih pet mjeseci trajat će radovi na rekonstrukciji tunelu Ormanica za čije izvođenje je Federalna direkcija cesta uz podršku resornog kantonalnog ministarstva izdvojila blizu dva miliona maraka. U prva tri mjeseca izvođenja radova saobraćaj kroz tunel će se odvijati naizmjenično jednom trakom uz semaforsku signalizaciju, dok će dva mjeseca zbog prirode radova saobraćaj kroz tunel biti u potpunosti zatvoren.

”Alternativni pravac za male automobile je sada u potpunosti ispravan a u tri mjeseca u kojima se bude radila sanacija tunela Ormanica, u međuvremenu će se raditi i alternativni pravac za kamione. Tu nismo dopustili nikakvu avanturu kada je u pitanju privreda TK”, navodi Mirsad Gluhić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Područje Tuzlanskog kantona jedno je od najvećih kada je u pitanju transport roba i usluga u FBiH, a jednu od najznačajnijih uloga ima upravo tunel Ormanica, koji našim privrednicima predstavlja vrata za ulazak na tržište Evropske unije.

”Ja ću to potkrijepiti i činjenicama da mi u 2019. godini za prva dva mjeseca imamo izvoza oko 207 miliona maraka koje je prošlo kroz taj tunel od ukupno 282 miliona maraka koliko ima Tuzlanski kantona izvoza za prva dva mjeseca”, kazao je Nedret Kikanović, predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla .

U istom periodu uvezena je roba u vrijednosti od oko 311 miliona maraka, od čega je roba u vrijednosti od 165 miliona sa područja Evropske unije i zemalja Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu.

”Uz to, ako uzmemo da imamo 3.500 privrednih subjekata na Tuzlanskom kantonu, koji su predali završni račun za prošlu godinu i 100 hiljada zaposlenih, onda to govori dovoljno o značaju tog tunela i koliko je on bitan”, navodi Kikanović.

Zanimljivo je da radovi na tunelu Ormanica nisu izvođeni od njegovog otvaranja 1968. godine, a evropska pravila nalažu da se rekonstrukcija mora vršiti svakih dvadeset godina.