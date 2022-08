Za tri dana u TK osam osoba umrlo od korona virusa

U BIH, pa tako i na području Tuzlanskog kantona situacija sa s koronavirusom se usložnjava. Stručnjaci smatraju da će u narednom periodu broj oboljelih biti još veći. Ovakvoj situaciji svakako doprinosi vrijeme godišnjih odmora, kada veliki broj građana ulazi i izlazi iz BiH. Trenutno je prisutan Omikron soj virusa korona koji ima blaže simptome, međutim kliničke slike se usložnjavaju kod nevakcinisanih osoba.

dr Amela Mujanović, specijalizantkinja u ZJZ TK

“U posljjednih sedam dana, svaka druga osoba koja je testirana bila je pozitivna. Međutim ono što je dobro još uvijek nam je aktuelan Omikron soj , koji daje blage simptome, pa većina tih osoba koje su zaražene, ne zahtijevaju hospitalizaciju , nego je to kućna izolacija i kućno liječenje”

Za razliku od prethodnih sojeva korona virusa, Omikron soj sve više je prisutan kod djece. Među 22 hospitalizovanih u UKC Tuzla ima i djece.

“Sedam osoba su djeca u dobi do deset godina, odnosno troje je novorođenčadi, troje djece do tri godine i jedno dijete u dobi do 10 godina, koji su smješteni u Kliniku za dječije bolesti UKC Tuzla. Prema našim saznanjima oni nemaju drugih bolesti , nemaju komorbiditeta i trenutno su u stabilnom stanju. Ostalih 15 osoba su smješteni na Klinici za zarazne bolesti UKC Tuzla, to su ove osobe starije životne dobi preko 60 godina i kod svi njih imaju još neki komorbiditeti, najčešće su to kardiovaskulrne bolesti, hronične plućne bolesti, neurološke i maligniteti, nažalost”ističe dr Amela Mujanović, specijalizantkinja u ZJZ TK.

Da se situacija pogorošava pokazuje i činjenica da je pored povećanja broja oboljelih i hospitaliziranih došlo i do povećanja broja umrlih od korona virusa. U protekla tri dana zabilježeno je čak osam smrtnih slučajeva, što nije evidentirano od februara ove godine.

“Riječ je o osam muškaraca. Moramo napomenuti da nam češće obolijevaju žene, ali muškarci više umiru, tako statistika pokazuje.Od tih osam muškaraca tri su dobi 50 do 64 godine, tako ih klasifikujemo po dobnim skupinama, a pet osoba je starije od 65 godina. Svih osam osoba su imali komorbiditete hroničnih bolesti i niko od njih nije bio vakcinisan.” kaže dr Amela Mujanović, specijalizantkinja u ZJZ TK

Nadležni i dalje pozivaju građane na imunizaciju, kako bi kobni ishodi bili izbjegnuti, a zdravstveni sistem rasterećen.

“Kako raste broj zaraženih imamo povećanu zainteresiranost građana naročito starije životne dobi. Oni sada traže četvrtu dozu : Prema preporuka četvrta doza ide za osobe starije od 60 godina za mlađe možda ako su imuno kompromitovani. Mi pozivamo sve koji su punoljetni mogu doći da se vakcinišu” ističe dr Amela Mujanović, specijalizantkinja u ZJZ TK

Zavod za javno zdravstvo TK i domovi zdravlja na području TK raspolažu sa dovoljnim količinama vakcina, a trenutno su u opticaju vakcine proizvođača Pfizer i Sinopharm. Vakcinacija se obavalja svakim radnim danom u domovima zdravlja, a u Zavodu za javno zdravstvo četvrtkom od 8 do 14 sati. Iz Zavoda apeluju na starije osobe i osobe koje imaju hronične bolesti da se pridržavaju mjera prevencije.