Za unapređenje i razvoj poslovne zone na području Grada Živinice 90 hiljada KM

Gradonačelnik Samir Kamenjaković potpisao je ugovor sa ministrom privrede Tuzlanskog kantona Asmirom Hasić o dodjeli sredstava u iznosu od 90.000 KM, za unapređenje i razvoj poslovne zone na području Grada Živinice.

Naime, Ministarstvo privrede TK-a je navedena sredstva dodijelilo Gradu Živinice u sklopu Javnog poziva “Subvencija za unapređenje i razvoj poslovnih zona na području Tuzlanskog kantona”. Sredstva su namijenjena za izgradnju kružnog toka u poslovnoj zoni Ciljuge 2, što je posljednja instanca izgradnje ove poslovne zone, koja će se ovim projektom u potpunosti završiti.

Prema riječima ministra Hasića radi se o projektu koji se po prvi put sufinansira od strane Vlade TK i Ministarstva privrede za unaprjeđenje i razvoj poslovnih zona, a namijenjen je jedinicama lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković ističe da su poslovne zone jedan od glavnih instrumena za razvoj svake lokalne zajednice, te da Grad Živinice ima poslovnu zonu koja je u završnoj fazi, te će ova sredstva utrošiti na izgradnju kružnog toka, a njegova osnovna namjena je da industrijska zona kroz koju prolazi veliki broj kamiona ne smeta ostalom dijelu stanovništva, odnosno da ne bi došlo do zastoja u saobraćaju stanovništva zbog poslovne zone.

“Jedan od glavnih instrumena za razvoj svake lokalne zajednice su sigurno poslovne zone. Mi imamo poslovnu zonu koja je u završnoj fazi, ostao nam je još jedan dio, odnosno izgradnja kružnog toka za koji smo imali razumijevanja od strane Ministarstva za privredu. Ovom prilikom se želim zahvaliti Ministru i Ministarstvu, kao i cijeloj vladi. S obzirom da su ovo jedini načini koji mogu Tuzlasnki kanton, kada je u pitanju aspekt privrede, podići na viši nivo, a uređenjem poslovnih zona u svim gradovima i općinama zasigurno će doći do većih investicija i ulaganja, što smo mi pokazali u Gradu Živinice. Ovakva saradnja sa Vladom TK-a treba se nastaviti, i iskreno se nadam da će privreda sigurno podići stupanj razvijenosti TK-a za 10 do 20 posto. Grad Živinice je dobio 90 hiljada KM od Ministarstva privrede, a to ćemo utrošiti za izgradnju kružnog toka, što je posljednja instanca izgradnje poslovne zone Ciljuge 2 koju ćemo sa ovim projektom u potpunosti završiti. Nakon ovog potpisivanja ugovora, odmah ćemo tražiti izvođača radova koji treba da završi ovaj projekat, te se iskreno nadam da ćemo u proljeće imati izgrađen kružni tok. Osnovna namjena kružnog toka jeste da saobraćaj u industrijskoj zoni, kroz koju prolazi veliki broj kamiona, ne smeta ostalom dijelu stanovništva, odnosno da ne bi došlo do zastoja u saobraćaju stanovništva u odnosu na poslovnu zonu”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Ministar Ministarstva privrede TK-a , Asmir Hasić, kazao je da se nada da će ovim projektima privredni subjekti smanjiti broj nezaposlenih, te da će u određenom procentu spriječiti i aktuelni odlazak ljudi iz države BiH.

“Javni Poziv je bio dostupan svim općinama i gradovima u našem Kantonu, te je od mogućih 13 apliciralo 7, od koji je 5 ispunilo uslove, a nakon bodovanja određena je i visina sredstava koja će se dodjeljivati. Napravit ćemo bolje uslove rada, bolji pristup privrednim subjektima. Pored svega navedenog, privredni subjekti bi trebali smanjiti broj nezaposlenih te ćemo samim time spriječitit u određenom procentu i aktuelni odlazak ljudi prema zapadu. Iskreno se nadam da ćemo na osnovu ovih projekata dobrim procentom smanjiti i aktuelni odlazak ljudi”, kazao je ministar Asmir Hasić.