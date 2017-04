Za veći dio zemlje upaljen narandžasti metoalarm

Narandžasti meteoalarm upaljen je za veći dio zemlje, osim sjevera i sjeveroistoka Bosne. Na snazi je vjetar od 28.04.2017. 00:00h do 28.04.2017. 20:00h. Padavine od 28.04.2017. 15.00h do 29.04.2017. 18.00h. Vjetar južnog smjera prosječne brzine između 25 i 40 km/h, sa udarima vjetra do 90 km/h. Očekivana količina padavina uglavnom između 30 i 60 litara po metru kvadratnom. Jako jugo sa olujnim udarima do večernjih sati. Od poslijepodnevnih sati jaka kiša na zapadu Bosne koja će tokom noći jačati u Hercegovini, centaralnim i istočnim područjima Bosne.