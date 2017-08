Za vikend kiša ali bez pada temperature zraka

Prema prognozama meteorologa veoma toplo i suho vrijeme zadržat će se i narednih dana u našoj zemlji. Vjetar će biti slab do umjeren, u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature od 19 do 25, na jugu od 24 do 29, a dnevne od 32 do 38, na jugu i sjeveru do 42 stepena. Kratak predah od vrućina stanovništvo će osjetiti u dane vikenda.

„U nedjelju možemo očekivati blage nestabilnosti u vidu lokalnih pljuskova koji mogu da budu praćeni i grmljavinskim nepogodama kao i gradom.“, navodi Dženan Zulum klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U ponedjeljak i utorak biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne moguća je povećana, niska, oblačnost al bez padavina i pada temperatura zraka.

„Sredinom tek naredne sedmice moguće je očekivati prodiranje fronte koja bi mogla da donese pad temperatura i izvjesnu količnu padavina.“, ističe Zulum.

Do 10. augusta na snazi su upozorenja odnosno upaljeni su meteoalarmi te se stanovništvo i dalje treba pridržavati uputa i savjeta nadležnih ograna i ljekara.

„Crvenog tipa je u južnim odnosno sjevernim krajevim naše zemlje dok su centralni dijelovi Bosne pod narandžastim meteoalarmom.“, navodi Zulum.

Visoke temperature i sparina kod osjetljivih osoba u narednim danima mogu izazvati reakcije u vidu glavobolje, iscrpljenosti, promjene raspoloženja, a u noći nesanicu. Hronični bolesnici i meteoropati ne bi smjeli pretjerivati sa aktivnostima. Tokom grmljavinskog nevremena preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom prostoru.