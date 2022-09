Za vikend pretežno oblačno vrijeme

Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Porast naoblake u drugom dijelu poslijepodneva. U jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama Bosne može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab u većem dijelu Bosne istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 22 do 27, na jugu do 30 °C.

U nedjelju 04.09.2022.,. umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom. Više padavina poslije podne. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 27 °C.