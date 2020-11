Za vikend slabi snijeg i susnježica, te sunčano uz niske temperature

Naredna tri dana u BiH preovladavat će oblačno sa kišom i slabim snijegom, ali i sunčano uz niske temperature.

Tako će u petak, 20. novembra biti u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini prije podne sunčano, uz postepeno naoblačenje. Poslije podne sa kišom, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom. U večernjim satima i tokom noći, snijega će biti i na 700 metera nadmorske visine, uglavnom u centalnim i zapadnim područjima. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 9, a najviša dnevna od 3 do 9, na jugu do 12 stupnjeva. Poslije podne i krajem dana, postupan pad temperature zraka.

U centralnim i istočnim područjima u subotu, 21. novembra bit će sa slabim snijegom i susnježicom uglavnom prije podne. U ostalim dijelovima umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu do 5, a najviša dnevna od 1 do 7, na jugu od 10 stupnjeva.

Za nedelju, 22. novembra najavljeno je malo do umjereno oblačno i sunčano. U jutarnjim satima sa mrazom. Po kotlinama i uz riječene tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 6, a najviša dnevna od 3 do 8, na jugu do 11 stupnjeva, saopćeno je iz Odsjeka za analizu i prognozu vremena Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.