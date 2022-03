Za vikend sunčano i toplo vrijeme

U subotu se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus četiri i jedan, na jugu zemlje do sedam. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13, na jugu zemlje do 17 stepeni.

U nedjelju se prognozira sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus pet i nula, na jugu do šest. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između sedam i 12, na jugu do 15 stepeni.