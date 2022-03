Za vikend sunčano, početkom naredne sedmice naoblačenje

Sunčano će biti i u subotu, 26. marta. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 17 do 23.

U nedjelju također sunčano. Poslijepodne u Hercegovini umjeren porast naoblake. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 11, a dnevna od 17 do 23 stepena.

U ponedjeljak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne lokalno slaba kiša je moguća na jugoistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 16 do 22 stepena.

Pretežno oblačno vrijeme bit će i u utorak. Poslijepodne i tokom noći lokalno slaba kiša je moguća u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 11, a dnevna od 14 do 20 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.