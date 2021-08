Za vikend u BiH oblačno vrijeme

Pretežno oblačno vrijeme sa kišom ali i sunčanim intervalima obilježit će naredne dane u BiH.

U subotu 28. augusta, oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine se očekuju u zapadnim, sjeverozapadnim područjima Bosne i u Hercegovini, gdje je očekivana količina padavina između 30 i 60, lokalno do 80 l/m2. U ostataku zemlje očekuje se od 5 do 15, lokalno do 20 l/m2 kiše. Vjetar slab do umjeren u Bosno sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 24 °C.

Drugi dan vikenda, u nedjelju, 29. augusta, pretežno oblačno vrijeme i smanjenje naoblake prema kraju dana. U jutarnjim satima kiša se očekuje u večini područja. Prije podne slabe kiše može biti još ponegdje u Bosni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 °C.

U ponedjeljak 30. augusta, u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutro i dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove očekuje se magla. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 °C.

U utorak 31. augusta, u Bosni umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne slab i rijedak lokalni pljusak je moguć u centralnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.