Za više transplantacija u BiH važan sinhroniziran angažman

Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika (UDT) FBiH, Donorska mreža (DM) BiH i Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju (UNDT) BiH smatraju da je transplantacija organa prioritetni državni program i zahtijeva sinkroniziran angažman zdravstvenih vlasti sa zdravstvenim ustanovama, nevladinim sektorom i stanovništvom.

Potpredsjednik Donorske mreže BiH prof. dr. Senaid Trnačević naglasio je na konferenciji za novinare da Bosna i Hercegovina ima prostor, opremu i educirano osoblje, ali da je potrebna efikasnija organizacija tog postupka.

– Transplantacijski centar postoji, ali ga treba aktivirati. Ne možemo mi više sami, bez obzira koliko se trudili. I mi, kao što je to u razvijenim sistemima poput Hrvatske, trebamo jednu adresu na kojoj će biti dostupne sve informacije u vezi transplantacije. Ključni su anesteziolozi, intenzivisti na odjelima intenzivne njege, ali organizacija rješava taj problem – naglasio je.

Podsjetio je na podatak da je Hrvatska vodeća po broju transplantacija u svijetu te dodao ‘zato što je Ministarstvo 2006. godine uvidjelo problem, organiziralo se i napravilo model koordinacije.’ To, kaže, donosi veliku korist pacijentima i ogromne uštede društvu.

Naglašeno je u susretu s novinarima i to da je, po ovdašnjem zakonu, svako potencijalni darovatelj, ako se za života tome nije usprotivio i ako je obitelj suglasna. Za mali broj transplantacija kod nas nisu u pitanju religijski niti materijalni razlozi.

– U pitanju je sistem koji ne funkcionira. Transplantacijsko liječenje u BiH ne samo da ne napreduje, nego stagnira pa se broj transplantacija smanjuje. U BiH se godišnje uradi toliko transplantacija, koliko u svijetu svakog sata – naglasila je članica UO DMBiH i UNDTBiH prof. dr. Enisa Mešić.

Predsjednik UDITFBiH Tomislav Žuljević svojevremeno je bio na dijalizi, a sad godinama živi s transplantiranim bubregom. Vodi normalan život, planinari.

Na konferencija za novinare upozorio je na stanje s dijaliznim aparatima kao i da će ‘ova biti godina s najmanje transplantacija u posljednjih šest do sedam godina’. Zbog toga su, kaže, ogorčeni i ljuti pacijenti na dijalizi, ali i oni koji čekaju na transplantaciju bubrega i drugih organa. Smatra da je potrebna sistemska kampanja, da bi se promovirala donacija i transplantacija organa.

“Stanje na dijalizama u FBiH je katastrofalno jer je potrebno zanoviti više od 80 posto dijaliznih aparata. Imate statistiku da je prije dvije godine bilo 75 posto, tako da danas vjerujemo taj broj doseže i do 80 posto. Njihova starost i broj radnih sati je višestruko veća od propisanih 15 tisuća radnih sati. Godina 2019. će nažalost biti sa najmanje transplantacija u poslejdnjih šest do sedam godina. Mislim da u ovoj godini ima do sad svega sedam transplantacija a do sad je bilo negdje oko dvadesetak, dakle teško da ćemo stići taj broj. Zbog svega navedenog, pacijenti na dijalizi ali i oni koji čekaju na transplantaciju bubrega ili drugih organa su ljuti i ogorčeni, ostaje nam samo još jedan način da natjeramo da rade svoj posao a to je ponovni protesti i totalno isključenje sa dijalize što bi moglo biti kobno a posljedice katastrofalne pa čak i sa smrtnim ishodima. Dakle, u dogovoru sa Upravnim odbogom naše Udruge odluka je pala. Danas počinju organizacijske pripreme za kolektivno isključenje sa dijaliza i mirne prosvjede.”, istakao je Žuljević.

Predsjednica UNDTBiH prof. dr. Halima Resić istaknula je posebno ulogu medija u uspostavljanju sistema transplantacije ‘da kontinuiranim radom, zajedno sa nama, doprinesu da stanovništvo bude svjesno važnosti doniranja organa’.

– Darivanje organa je znak humanosti. Tu poruku mediji, zajedno sa nama, moraju slati u javnost. Moramo učiniti da se stanovništvo što više aktivira – poručila je.

Izvor: RTV Slon/FENA/