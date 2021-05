Zabranjen prevoz eksplozivnih materija na području FBiH zbog praznika

Povodom Međunarodnog praznika rada i vjerskog praznika pravoslavnog Vaskrsa, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području FBIH do 03.05.2021 do 24 sata.

U toku su radovi u tunelu Crnaja (Konjic-Jablanica), zbog čega se saobraća naizmjenično-jednom trakom, uz regulaciju semaforima. U noćnim satima (23:00-04:30 sati) saobraćaj se na ovoj dionici obustavlja.

Zbog radova u tunelu Čaklovići (Tuzla-Kalesija) saobraćaj se od 22 do 06 sati obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Saobraćaj je zbog radova i dalje obustavljen u tunelu Jasen (Prozor-Jablanica). Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se vozila preko 7,5 tona (sa izuzetkom autobusa) usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila obustavljen saobraćaj.

Usporeno, zbog radova, saobraća se na putnim pravcima: Tarčin-Konjic (Donja Raštelica), Doboj-Tuzla (dionici Stjepan Polje-Orahovica), Kaonik-Busovača (na ulazu u Busovaču), Stolac-Hutovo (mjesto Cerovica), Posušje-Tomislavgrad (naselje Čitluk) i Banovići-Ribnica (na izlazu iz Banovića).

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-4

Tuzla-Kalesija, zbog radova u tunelu Čaklovići saobraćaj se u vremenu od 22 do 06 sati obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, dok putnička vozila iz smjera Kalesije saobraćaju obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se usmjeravaju na alternativni pravac preko Dubrava.

M-5

Blažuj-Kiseljak (Han Ploča-Kobiljača), zbog izvođenja radova na izgradnji trake za spora vozila saobraća se jednom trakom naizmjenično uz povremene kraće obustave.

Bosanski Petrovac, zbog radova na rekonstrukciji raskrsnice M-14.2 i M-5, saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

M-6.1

Posušje-Tomislavgrad (naselje Čitluk), zbog izvođenja radova na izgradnji kružnog toka saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

M-16

Livno-Šuica (Stežanj-Trivunova krivina), zbog izvođenja radova na izgradnji trake za spora vozila saobraća se jednom trakom naizmjenično, uz moguće povremene kraće obustave.

M-16.2

Prozor-Jablanica, zbog radova u tunelu Jasen putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila preko 7,5 tona (sa izuzetkom autobusa) usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

M-17

Tarčin-Konjic (Donja Raštelica), zbog izvođenja radova na izgradnji mosta „Raštelica 2“, saobraća se dvosmjerno devijacijom.

Konjic-Jablanica, zbog radova u tunelu Crnaja tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz regulaciju semaforima, dok se u noćnim satima (23-04:30 sati) saobraćaj obustavlja.

Buna-Tasovčići, zbog izgradnje mosta Počitelj saobraća se usporeno.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

Petlja Blatuša kod Zenice, zbog radova na sanaciji mosta na petlji Blatuša za saobraćaj se zatvara ulaz u Zenicu iz pravca Doboja i izlaz iz Zenice prema Sarajevu. Preko mosta saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-17.3

Hutovo-Stolac, zbog radova u mjestu Cerovica saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-18

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.

REGIONALNI PUTEVI

R-426 Hutovo-Ravno (Velja Međa-Trnčina), zbog izvođenja radova saobraća se jednom trakom naizmjenično uz moguće povremene obustave.

R-437 Ostrožac-Fojnica, obustava saobraćaja na visećem mostu u mjestu Ostrožac.

R-442a Igman-Krupac ( na dionici od Doma policije do skretanja za Dejčiće, u dužini od 900 m) zbog sanacionih radova u vremenu od 07 do 17 sati saobraća se usporeno, jednom trakom.

R-448 Goražde, zbog radova na mostu preko rijeke Drine obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave putnička vozila, kao i teretna vozila do 7,5 tona, preusmjerit će se na most Alije Izetbegovića, dok će vozila teža od 7.5 tona usmjeravati ulicama Alije Hodžića i Maršala Tita, a u suprotnom smjeru ulicama Mehe Drljevića-Kulina bana i Alije Hodžića.

R-458 Površnica-Lopare-Čelić, saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na put Lopare-Priboj-Banj Brdo.

R-466 Kraljeva Sutjeska-Ponijeri (Mehorići), zbog oštećenja mosta preko rijeke Trstionice obustavljen je saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na dionicu Kakanj-Tršće-Ponijeri.

R-469 Banovići-Ribnica, zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice na izlazu iz Banovića prema Ribnici (raskrsnica sa lokalnom cestom za Hrvate i Mrljeviće) saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

R-471 Lukavac-Banovići, zbog sanacionih radova u mjestu Treštenica, saobraća se naizmjenično, jednom trakom.