”Zabranjena biljka” za spas života

Irfanu Ribiću u junu 2015-te godine, ljekari su dijagnosticirali Multipla sklerozu, teško imuno oboljenje. Nepokretljivost zglobova, zamagljen vid, nefunkcionalnost, bili su prvi pokazatelj da nešto nije uredu. Poslije uspostavljene dijagnoze uslijedila je borba za život.

Prvih šest mjeseci koristio je samo lijekove koje mu je prepisao ljekar, ali mu oni nisu pomagali. Simptomi su se nastavljali, a bolest je uzimala maha. Jednog dana pažnju mu je zaokupila televizijska emisija u kojoj je njemu do tada nepoznat čovjek, bez imalo straha prepričavao svoje iskustvo u liječenju neobičnom metodom – kanabisom.

”Taj neki bolnički put što bi rekli zvanične medicine trajalo je do decembra iste godine, nakon čega sam dobio novi napad i to je bio dovoljni alarm da trebam uraditi nešto po tom pitanju. To je bila inicijalna kapisla da se okrenem nekoj alternativi, pronađem ulje, što mi je kasnije spasilo život” – kazao je Irfan Ribić, borac za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.



Nije imao podršku ljekara čiji je bio pacijent. Struka u našoj zemlji ne želi pričati o kanabisu, pravdajući se neiskustvom, ali i činjenicom da je liječenje kanabisom u BiH nelegalno, za razliku od večine Evropskih zemalja, pa i Hrvatske u kojoj je kanabis dostupan eško oboljelim osobama. I u Americi se kanabis odavno koristi u medicinske svrhe za mnoge bolestui, pa i za Irfanovu.

”To je specifična ne za sve da se koriste, nego za bolove, za pacijente koji jesu terminalne, gdje imaju metastaze, dokazano da pomaže s tim, za Multipla sklezoru. Pomaže i ja nemam nikakvih problema s tim, zbog toga je Amerika prošla veliku borbu da dođe do toga” – istakla je doc.dr. Lejla Hadžikadić-Gušić, onkološka hirurginja Medicinskog centra iz Sjeverne Karoline.

”Doktori manje više se oslanjaju na to, odnosno pokušavaju da kreiraju tu priču da to nama ovdje nije dozvoljeno, da nema dovoljno medicinskih istraživanja. Upravo je to potrebno, da istražujemo nešto novo što su ljudi prošli u svijetu. Prosto ja sam sam sebi bio najbolji primjer, iz takvog nekog stanja se doveo u ovo, samo pitajući se, šta je ta biljka” – dodao je Irfan Ribić, borac za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.

Oboljeli iz naše zemlje koji se odluče liječiti uljem kanabisa, nabavljaju ga na crnom tržištu, no, rijetko ko ga može priuštiti.

”Te cijene su i u hiljadama eura. Terapija od nekih mjesec dana košta između 500 i 1.000 eura na crnom tržištu. To je zapravo problem samih bolesnih jer ne znamo šta koristimo, u tom slučaju nismo sigurni šta ćemo dobiti u svoje ruke, a s druge strane država ne stoji iza toga” – kazao je Irfan Ribić, borac za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.

Istražujući ovu temu, pokušali smo dobiti odgovor izabranih predstavnika naše zemlje o podršci inicijativi za legalizaciji kanabisa, te smo Upit poslali na 42 adrese poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta BiH. Od njih 42-je, tokom 10 dana, dobili smo odgovor tek od tri poslanika.

Pitanje: Da li podržavate inicijativu za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe u Bosni i Hercegovini?

Damir Arnaut (SBB): ”U potpunosti podržavam legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe u Bosni i Hercegovini”.

Šemsudin Mehmedović (SDA): ”Podržavam legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe, jer je očigledno da ta tvar dolazi u BiH ilegalnim kanalima, a prijeko je potrebna za liječenje pacijenata u BiH”.

Mirjana Marinković-Lepić (Naša stranka): ”Zalagala bih se za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe. Naravno, pri tome treba obezbijediti djelotvorne mehanizme kontrole distribucije i korištenja, u cilju izbjegavanja zloupotreba, a sve u skladu sa uspostavljenim dobrim praksama u regionu i šire”.

Pri Ministarstvu civilnih poslova BiH 2016. godine formirana je Ekspertna grupa koja se sastojala od 17 članova i čiji je zadatak bio izraditi Mišljenje o primjeni kanabisa i kanabinoida u medicinske svrhe, ali rezultati nikada nisu prezentovani.

U borbu za legalizaciju kanabisa krenulo je Udruženje ”Multi” iz Tuzle. Teško oboljele osobe tokom tribina u organizaciji ovog Udruženja imale su priliku saznati kako i gdje nabaviti lijek od kanabisa.

”Ljudi to već koriste, ilegalno. Ako smo nešto zabranili, ne treba smatrati da to ne postoji kao takvo. Ljudi koji boluju od raka, Multipla skleroze, PTSP-a i slično uglavnom koriste dosta proizvoda na bazi kanabisa” – kazao je Admir Čavalić, predsjednik Udruženja ”Multi” Tuzla.

Uradili su također istraživanje među predstavnicima religijskih zajednica o incijativi za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe. Odgovor je, uglavnom pozitivan.

”Većina predstavnika, naravno ne možda i javno, podržava upravo ovu inicijativu. Uglavnom kada spomenete ovu stvar, svi na prvu krenu da razmišljaju o osobama koje su ovisne, o nekim drugim profilima, a onda kada pokažete slike bolesnog djeteta, bolesne majke, majke koja mora da daje svoju mjesečnu platu kako bi finansirala njegovo liječenje, onda ljudi krzo 3-4 sekunde promijene svoje mišljenje” – dodao je Čavalić.

Dok se političari ne dogovore, ova inicijativa bit će samo pokušaj, odnosno borba pojedinaca i nevladinih organizacija za legalizaciju onoga, što je u svijetu dokazano kao djelotvorno za teška oboljenja. A do tada „Bolje ilegalno živ, nego legalno mrtav“, poručuje Irfan, znajući da će ga razumjeti tek oni čiji život visi o koncu, ali odustati neće dok razumijevanje ne pokažu i oni koji odlučuju o tim životima.

”Što se tiče same poruke vlastima, moja želja je da se to što prije desi. Ovo će doći kad tad na red, bolesni ne mogu da čekaju, samo je pitanje vremena. Bolje je što prije, da ne izgubimo neke dragocjene živote” – kazao je Irfan Ribić, borac za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.