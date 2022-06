Zahvaljujući SBB-u penzije će od augusta biti više za minimalno 5 posto

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH na jučerašnjoj sjednici jednoglasno je usvojio zaključak Kluba zastupnika SBB-a prema kojem je naloženo vanredno usklađivanje penzija od minimalno pet posto za penzionere s najnižim penzijama.

Kako je naglasila predsjednica Kluba SBB-a Sanela Prašović-Gadžo, zbog poskupljenja cijena osnovnih životnih namirnica, što predstavlja iznimno opterećenje za građane, a posebno za penzionere, Vladi Federacije BiH naloženo je da hitno i bez odlaganja izvrši vanredno usklađivanje minimalne penzije u iznosu od minimalno pet posto i da se obračun počne primjenjivati od avgusta 2022. godine.

”To znači da bi najugroženiji, a to je svakako populacija penzionera i to oni s minimalnom penzijom, dobili određeno olakšanje. Mogli smo ići s većim procentom, međutim njih je 220.000 u FBiH, pa kad smo izračunali koji je to iznos odlučili smo se ipak za ovaj iznos od pet posto”, naglasila je Prašović-Gadžo, navodi se u saopćenju SBB-a.