Zašto građani sve manje vjeruju medijima?

Samir Kahrović kao novinar radi već 28 godina. Iako se ovom profesijom bavio i u proteklom ratu, stanje u medijima od tada do danas, nije se kaže mnogo promijenilo. Razlog tome je, smatra, politička situacija u Bosni i Hercegovini.

„Dvadesetak godina poslije rata mislim da se prostor slobode medija sve više sužavao i on je sada na nekoj najmanje podnošljivoj mjeri. Ono što čini glavni problem zbog čega konstatujemo da je sužen prostor slobode medija jeste to što politika većinu svoje energije ulaže upravo da građanima onemogući pristup pravim informacijama.“ – kazao je Samir Kahrović.

Mišljenje starijeg i iskusnijeg kolege dijeli i mladi novinar Armin Kendić. Smatra da mediji u Bosni i Hercegovini nisu slobodni, te da su zbog medija koji djeluju pod političkim monopolom prava novinara u potpunosti ugrožena.

„S druge strane imamo one medijske kuće koje djeluju slobodno, koje nisu sklone nijednoj političkoj stranci, međutim tu je novinarima problem jer teško dolaze do relevantnih i kvalitetnih informacija. Pa tako nailazimo na određene zidove gdje sagvornici nisu raspoloženi davati izjave, nekad mu morate poslati ranije pitanja, pa će se on odlučiti da li će odgovoriti na njih ili ne, dakle tu imamo problem jer mi nemamo ni slobodu postavljanja afirmativnih pitanja.“ – rekao je novinar Armin Kendić.

Ovakva situacija dovodi i do toga da javnost sve manje vjeruje medijima. Posljednja istraživanja pokazuju da sve više građana opravdava napade na novinare. Od ispitanih, 27 posto građana u manjem bh.entitetu smatra da je napad na novinare, pod određenim okolnostima, odnosno “kad zasluže”, opravdan, dok u Federaciji napade opravdava 17 posto građana. To dokazuju i komentari na jednom bh. portalu.

Rezultati istraživanja, koji su javnosti predstavljeni povodom 3. maja, Međunarodnog dana slobode medija, pokazali su da građani BiH najviše vjeruju vjerskim institucijama i tako se izjasnilo čak 74 posto građana.

Iako upravo od medijskih radnika, tj. novinara ovisi informiranost javnosti, ta ista javnost ukoliko postane predmet izvještavanja, po automatizmu mijenja svoj stav. Tako se novinari u zavisnosti od situacije nazivaju najrazličitijim imenima od „lešinara“ kada izvještavaju o događajima koji nisu u interesu pojedinaca, pa do „plaćenika koji ne smiju ili ne žele pisati“ ukoliko se odluče ne ispratiti neki događaj. Da su novinari u toku svog rada izloženi najrazličitijim vrstama pritisaka i to ne samo od političara, svjedoči i naš sagovornik.

„Zapravo taj dan su bili neki važniji događaji i ja se nisam uspio pojaviti na tom nekom, kada je meni došla poruka „Vidjet ćeš ti“.“ – priča nam Armin.

„Očekivanja od građana kada vas dožive kao novinara, su zaista velika. Mediji ne mogu riješiti problem u ovoj državi. Oni mogu samo ukazivati ali pitanje je snage, realne snage novinara i medija koliko oni mogu korigirati stvari u društvu, koliko ih mogu postaviti na jedan pravi način u državi u kojoj su korumpirane dvije glavne poluge, mi imamo korumpiranu vlast i korumpirano Tužilaštvo.“ – kazao nam je Kahrović.

A bez obzira na takvo stanje u državi, medijski profesionalci će svoj posao nastaviti raditi, i to od sada sa novim statusom, jer je Predstavnički dom Parlamenta Federacije nedavno usvojio inicijativu, kojom će se konačno napad na novinara tretirati kao napad na službenu osobu, što do sada, u našoj državi, nije bio slučaj.