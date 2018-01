Zašto se u januaru osjećamo potišteno i kako si možemo pomoći?

Ako se i vi ovih dana osjećate nevoljno, teško radite a još teže ustajete i najradije biste ostali u krevetu, onda je vrlo moguće da ste dio statistike onih koji pate od sezonske depresije od koje u januaru širom svijeta pati čak 2 do 5 posto svjetske populacije. Radi se zapravo o cikličnom sezonskom afektivnom poremećaju koji obično nastaje u zimskim mjesecima i spontano iščezava dolaskom proljeća.

„Kad se osjetite potišteno, usamljeno, neraposloženo, da ne biste najradije danas izašli iz kuće, da nemate volju za fizičkom aktivnošću, da imate pojačan apetit, manjak ukupne tjelesne energije, može se posumnjati da se radi o nekom depresivnom poremećaju“, izjavila je doc.dr. sc. Aida Šehanović, specijalista neuropsihijatar.

Osim, općepoznatih razloga koji se vezuju za prolazak praznika, velike troškove i nedostatak slobodnog vremena, glavni krivac za nastanak depresije je nedostatak sunčeve svjetlosti. Uslovno rečeno, da bi smo bili sretni, potrebno nam je sunce čije zrake utiču na lučenje neurotransmitera – supstanci u mozgu koje su odgovorne za dobro raspoloženje. To je ujedno i odgovor na pitanje zašto se u zimskom periodu manje krećemo, koristimo kaloričniju hranu i jedemo više slatkiša.

„Da bi smo se mi osjećali zadovoljnije i sretnije posežemo za ugljikohidratima, za slatkišima koji stimulišu malo lučenje serotonina ali ne u onoj mjeri koja nam je dovoljna, pa onda kažu ugojio sam se u zimskom periodu. Ustvari tražimo da se osjećamo sretno pa jedemo, a onda smo nesretni što smo dobili na težini i sve u krug ide“, kazala je dr. Šehanović.

Ipak, prije nego u strahu posegnete za antidepresivima ili panično potražite pomoć psihologa, postoji nekoliko stvari koje sami možete primijenjiti kako bi vam bilo bolje i kako bi lakše prebrodili januarski depresiju.

„Postoje neke namirnice za koje se zna da na prirodan način stimulišu lučenje sterotonina kao što je grejp. On nam je i pun C vitamina pa nam dobro dođe i poboljša otpornost organizma. Bundevino sjeme ili bar ulje od bundeve, a mogu se i košpe grickati one imaju taj efekat. Potrebno je družit se sa pozitivnim ljudima, manut se teških tema i praviti planove u kontekstu naših mogućnosti i realnih ciljeva“, ističe dr. Šehanović.

Jedan od prvih koraka je, ističe dr. Šehanović pokrenuti se, izlagati se što je više moguće sunčevim zrakama, šetati u prirodi ili otići na planinu. S durge strane, treba izbjegavati ispijanje kafa, cigarete i općenito nezdrave navike. Treba uvijek imati na umu da bolji dani dolaze i u tom smislu čekati proljeće i radovati mu se.