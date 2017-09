Zašto su bh. građani umjsto utakmica Eurobasketa gledali crn ekran?!

Udruženje kablovskih operatera u Bosni i Hercegovini (AKOP) kao reprezentativno udruženje svih kablovskih i telekom operatera u BiH oglasilo se dopisom povodom zabrane prenosa utakmica Eurobasketa, zbog čega su građanima BiH bili prisiljeni ponuditi samo crne ekrane.

Otvoreno pismo nadležnim bh. institucijama prenosimo u nastavku:

-Pravo na praćenje prenosa uživo važnih događaja od interesa za javnost određeno je kao osnovno ljudsko pravo. Ono je zagarantovano je 10. članom Evropske konvencije o ljudskim pravima, a to pravo je građanima BiH evidentno uskraćeno.

Ima li iko od vas ko će tvrditi da uskraćivanje prenosa utakmica Evropskog prvenstva u košarci ne predstavlja ugrožavanje javnog interesa građana BiH? Mislimo, da takvih nema.

Zato možemo nesporno utvrditi, da je od 1. do 17. septembra u BiH bio ugrožen javni interes građana BiH. Pozivamo vas, koji predstavljate organe BiH i nadležne institucije entiteta, da pronađete i sankcionišete krivca za takvo nešto, jer kablovski i IP/telekom operateri u BiH ne žele da se odgovornost po automatizmu pripiše nama.

Nesporno je da su ekrani ostali crni, jer je Luksemburška kompanija “United media” kupila prava za zemaljsko emitovanje u BiH, iako na toj teritoriji ne posjeduje nijedan zemaljski predajnik.

Kao prvo, prava nisu smjeli ni kupiti, jer nemaju zemaljskih predajnika, ali ako su ih već kupili, onda su ih morali prodati nekome ko ih ima. Morali su znati da kupovina prava i zaključavanje istih u ladicu predstavlja nedozvoljenu radnju “zatvaranja tržišta” (konkurencijski zakon BiH).

Upravo to je napravila kompanija “United media” koja je u BiH već dva puta kažnjavana od strane Konkurencijskog savjeta BiH i isto toliko puta joj je naloženo da prekine zloupotrebu dominantnog položaja uskraćivanjem prenosa utakmica visoke gledanosti (Rješenje konkrencijskog savjeta BiH broj 05-26-3-002-179-II/13 od dana 16. 12. 2013, i Rješenje konkrencijskog savjeta BiH broj 06-26-2-006-143-II/15 od dana 23. 12. 2015.) te presuda Suda BiH broj S1 3 U 014981 14 U.

Obije naredbe iz rješenja i presude da prekinu sa zloupotrebama nisu izvršili. Kao što vidite, umjesto izvršenja narugali su se državi BiH i napravili novi prekršaj “zatvaranja tržišta” zbog kojeg su dvije trećine domaćinstava u BiH imale crne ekrane za vrijeme prenosa utakmica Eurobasketa (380 000 je imalo mogućnost gledanja, a 800 000 ih je imalo crne ekrane).

Prekršilaca je uvijek bilo i uvijek će ih biti. Mi pozivamo da se utvrdi ko su ti u institucijama BiH i institucijama entiteta koji nisu postupali sa dužnom pažnjom i koji su svojim nečinjenjem ili pogrešnim činjenjem doveli do toga da su građani imali crne ekrane za vreme Evrobasketa.

Ovo je moglo biti spriječeno. Evropska konvencija o prekograničnoj televiziji koju su potpisale sve Evropske države (uključujući i BiH) u članu 9a garantuje:

“Svaka država ugovornica zadržava pravo da preduzme mjere kako bi obezbijedila da radiodifuzna organizacija u okviru njene jurisdikcije ne emituje na ekskluzivnoj bazi događaje za koje ta država ugovornica smatra da su od izuzetne važnosti za društvo, na takav način da lišava znatan dio javnosti u toj državi ugovornici mogućnosti da prati takve događaje bilo u direktnom ili naknadnom prenosu na besplatnoj televiziji”.

Znači, da su organi entiteta i države BiH imali nadležnost da preduzmu mjere kako većina građana ne bi bila lišena da prati događaj – Evrobasket (događaj koji će se moći ponovo vidjeti tek za četiri godine).

Očekujemo da se kao najveći predstavnici vlasti u BiH, te entietima Republici Srpskoj i Federaciji BiH pronađete i snakcionišete odgovorne, jer mi operateri ne možemo nositi tu odgovornost koju nam milioni gledalaca pripisuju. Da li je to bio zadatak entitetskih ministarstava za kulturu, nadležnog ministarstva u Savjetu ministara BiH? Da li je to bio zadatak Regulatorne agencije za komnunikacije koja ima širok spektar donošenja pravila iz oblasti emitovanja na teritoriji BiH? Da li je to bio zadatak Konkurencijskog savjeta BiH? Ne želimo prejudicirati, ali neko od njih mora biti odgovoran.

Dodatno upozoravamo na potpunu diskriminaciju javnih RTV servisa BiH koji su morali biti nosioci prenosa ovako važnih događaja. U Srbiji, Crnoj gori i Hrvatskoj prava za zemaljsko emitovanje nabrojanih država su otkupili javni RTV servisi tih država, dok je pravo za zemaljsko emitovanje u BiH umjesto javnih servisa kupila je strana kompanija iz Luksemburga koja uopšte nije registrovana kod nas i u skladu sa tim nema nijednog zemaljskog predajnika u BiH. Priznali to ili ne, prava i obaveze Javnog RTV servisa BiH iznijeta su iz države BiH privatnoj kompaniji “United media” u Luksemburg.

Želimo upozoriti na to da ta ista kompanija punih pet godina putem svoje poznate platforme NET TV PLUS emituje programe Javnog RTV servisa BiH za približno 200 000 domaćinstava dijaspore u Evropi i Americi bez da bi platili jednu marku nadoknade za korišćenje programa. Ako obračunamo korišćenje FTV, BHT i RTRS po uobičajenim cijenama jednako vrijednih kanala na tržištu kablovskih prava, možemo doći do zaključka da je “United media” neplaćanem kanala Javnog RTV servisa za emitovanje izvan BiH u proteklih pet godina oštetila BiH za oko 10 miliona maraka.

“United media” je jednostavno oduzela novac Javnom RTV servisu korišćenjem, a neplaćanjem njihovog programa, pa tim parama kupila prava za emitovanje Evrobasketa za BiH. Na drugoj strani, za 10 miliona KM osiromašeni Javni RTV servis prava za Evrobasket nisu ni mogli kupiti, a dodatno su bili obeshrabreni činjenicom da su bili ignorisani svi oni koji su od “United media” zatražili da kupe ta prava, kao na primjer RTRS.

Mislimo da imate dužnost i obavezu zaštititi javne RTV servise i pomoći im da naplate korišćenje svog programa od strane kompanije “United media” putem platforme NET TV PLUS za proteklih pet godina, što bi trebalo predstavljati najnormalniju radnju poštujući činjenicu da kablovski operateri u BiH sve strane programe uredno plaćamo i da nam naša Regulatorna agencija za komunikacije BiH zabranjuje da ijedan strani TV program emitujemo bez ugovora o riješenim pravima u kojem mora obavezno biti navedena cijena plaćanja kanala.

Svima je jasno da Javni RTV servis proizvodi svoj program od pretplate koju građani BiH odvajaju i plaćaju od svojih skromnih primanja. Kako je taj novac stigao u Luksemburg i kako ga vratiti, Vaša je dužnost i obaveza da to utvrdite putem organa na koje možete uticati.

Na vama je da se odlučite hoćete li ćutanjem davati podršku tome da kompanija iz poreske oaze pet godina ne izvršava pravosnažne presude Suda BiH i rešenja Konkurnencijskog savjeta BiH i umjesto izvršenja državi “ponudi” novi prekršaj (Evrobasket) ili ćete u okviru svoje nadležnosti putem organa preduzeti razumne mjere da se prekršilac sankcioniše?

Vaš zadatak je da nađete mehanizme kojima će se sprovoditi zakoni koje ste Vi donijeli.-