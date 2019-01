Završena prozivka i prvi treninzi igrača Slobode i Tuzla City-a

Nogometašima Slobode na današnjoj „prozivci“ trenera Zlatana Nalića manja skupina navijača Fukara priredila je dobrodošlicu bakljadom. Skoro svi igrači tuzlanskog tima s trenutnog spiska prisustvovali su dogovoru i prvom treningu, osim bolesnih Perice Ivetića, Aleksandra Ignjatovića i Tonija Livančića.

Nalić je objasnio da će nogometaši u prvoj fazi priprema raditi u Tuzli, dok bi krajem januara trebali otputovati na „brušenje“ forme u Antaliju, ali o tome još nema potvrde iz klupske uprave.

– Vjerujem da su svi igrači došli barem 70 posto spremni, jer su imali obavezu da individualno rade tokom pauze. Radit ćemo u kolektivnom duhu kao i do sada, uz dosta kontrolnih utakmica čiji raspored će biti poznat u toku dana – kazao je Nalić.

Napomenuo je da je nekoliko igrača izrazilo želju da karijeru nastave tamo gdje će više igrati. Kurtalić je već u Zvijezdi iz Gradačca, a na izlaznim vratima su još Vasiljević, Čizmić, Mujkić, Hodžić i Todorović.

Što se novih igrača tiče, šef Sloodine struke smatra da je u januaru teško pronaći kvalitetne, a slobodne igrače, ali da će pokušati popuniti mjesta na deficitarnim pozicijama. Za sada se jedino iz gračaničkog Bratstva vratio Salkić.

– Neki naši igrači su svojim igrama skrenuli pažnju drugih klubova, a na meti su Beganović, Muminović, Smajić. Sve su to igrači ponikli u Slobodi i ne bi me začudilo da se za njih pojavi kupac – zaključio je Nalić.

Prvi trening obavljen je po hladnom vremenu na pomoćnom stadionu Tušnja, s vještačkom travom, uz asistenciju Nalićevih pomoćnika Crnogorca, Ribića i Osmanhodžića.

Slobodan Starčević izvršio je prozivku na stadionu u Simin Hanu, čime su i zvanično započele pripreme za proljeće Tuzla Cityja.

U četvrtak i petak bit će izvršena testiranja i ljekarski pregledi a onda od subote kreće i zvanično rad.

Predviđeno je da se vježba na stadionu Tušanj do 23.januara kada ekipa odlazi u Međugorje gdje će se zadržati do kraja prvog mjeseca, potom slijedi kratak povratak u Tuzli i odlazak u Ulcinj na finalni dio priprema i to do 13.februara. Tri dana kasnije odigrat će se zadnja provjera pred duel sa Sarajevom.

U odnosu na jesen na prozivci nisu bili Šećerović i Vukmirović koji su po završetku jesenjeg dijela šampionata potražili nove sredine, kao i nešto ranije Ziljkić, dok na proljeće među Plavima neće biti ni Joco Stokić te Lazar Obradović s kojima su raskinuti ugovori.

Također, opravdano odsutni su bili Ubiparip i Crnkić koji dolaze u četvrtak.

Na prozivci je bilo i nekoliko novih imena među kojima je i Trumić koji je stigao iz živiničkog Slavena kao i nekolicina igrača koji će biti na provjeri a s kojima od njih će se potpisati ugovori bit će uskoro poznato.