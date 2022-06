Završena prva faza projekta dugoročnog vodosnabdijevanja Grada Tuzle

U okviru realizacije projekta dugoročnog vodosnabdijevanja Grada Tuzle, JKP Vodovod i kanalizacija tokom jučerašnjeg dana izvodilo je radove na transportnom cjevovodu na području Cerika, odnosno vršeno je upajanje novih 500 metara rekonstruisane cijevi FI 500. Izvođenje ovih radova uzrokovalo je i prekid u vodosnabdijevanju većeg dijela grada.

“ Sam zahvat zahtijevao je pražnjenje kompletnog sistema zapadnog dijela grada i u noćnim satima je došlo do snabdijevanja vodom. Mi smo na našoj stranici objavili i sigurno da ćemo imati toga još, mi privodimo kraju projekat dugoročnog vodosnabdijevanja tako da će nas očekivati upajanja iz starog sisitema u nove i rekostrukcije. Nažalost što je ljeto, ali mislim da u kontinuitetu imamo vodosnabdijevanje tako da ako dođe do prekida ti prekidi su izazvani isključivo radovima na terenu”, kazao je Aid Berbić direktor JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla .



Prije nekoliko dana izvršen je i zadnji prelaz preko magistarlne ceste Tuzla Sarajevo u mjetu Đurđevik, čime je završena prva faza projekta dugoročnog vodosnabdijevanja, odnosno postavljanja cjevovoda do 19, 5 km

“Ostaje nam još nekih 100 – 150 metara ušvšićvanja postojećeg odnosno novizgrađenog cjevovoda na betonske nosače što će u narednim danima biti. Imamo sada veliki posao, a to je sedam velikih šahtovau pumpnoj stanici Sprečkog polje, gdje je potrebno izvršiti prebacivanje sa starog na novi sisitem”, navodi Berbić.



Kako ističe direktor Berbić radi se o profilima, od FI 700 do FI 500 gdje će se radovi izvoditi uz pomoć kranova i dizalica, a završetak radova očekuje se za dva mjeseca. Takođe u narednom periodu nastavit će se radovi u okviru posljednje faze projekta dugoročnog vodosnabdijevanja, a radi se o postavljanju cjevovoda od 9, 5 km od pumpne stanice Spreča do rezervoaara Cerik, gdje je urađeno 2, 5 km. Završetak ovih radova očekuje se do kraja godine.

Pored ovog projekta JKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o Tuzla prvodi i projekat širenja i rekonstrukcije vodovodne mreže, a trenutno se radi na komplentnoj rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže na području jednog dijela MZ Slavinovići.