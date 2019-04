Završena sezona grijanja u Tuzli: Radijatori će biti topli do prvomajskih praznika

Stekli su se uslovi za završetak sezone grijanja u Tuzli. Posljednja tri dana temperatura u 21 sat bila je viša od 12 stepeni Celzijusa i zvanično je sezona 2018/2019. završena. Računi će biti fakturisani zaključno sa 24-tim aprilom. Međutim, kako navode u Javnom preduzeću Centralno grijanje d.d. Tuzla, korisnici usluga će do prvog maja imati tople radijatore.

”Tako da ako bude slučajno hladnije vrijeme, a predviđaju negdje tamo iza nedjelje, mi ćemo to na neki način ublažiti našim građanima. Inače mi ovaj period koristimo da bi na sistemu snimili neke stvari, provjerili, koje nam služe za remont sistema grijanja. Mi smo napravili jedan plan, očekujemo te podatke i onda ćemo to uskladiti i pokušati realizovati taj naš remontni plan” – kazao je Nevres Arnautović, direktor JP Centralno grijanje d.d. Tuzla.

Ova sezona protekla je bez ijednog većeg kvara na sistemu grijanja. Korisnici su od 1. oktobra 2018. godine kada je počela topla proba do danas, svakodnevno imali urednu isporuku. Time je postignut evropski standard u pružanju usluga grijanja.

”Bilo je problema na mreži, međutim mi smo uspjeli sve to da saniramo čim nastane problem, nije bilo pitanje vremena, da li je to dva ujutro ili dva popodne, naše ekipe su izlazile odmah na teren, sanirali u onih 4-5 sati koliko treba, tako da za taj dio grada nije bilo umanjena. U principu kada to gledamo, ni za jedan dio grada, pa i cjelokupan grad nije imao nijednog dana umanjena grijanja. Mislim da s tim možemo biti izuzetno zadovoljni” – istakao je Nevres Arnautović, direktor JP Centralno grijanje d.d. Tuzla.



U narednom periodu, uslijedit će remontne aktivnosti na sistemu daljinskog grijanja, kako bi naredna sezona bila dočekana što spremnije. Ono na čemu će se također raditi je širenje mreže grijanja. U Budžetu Grada je za ove namjene planirano šest i pol miliona KM. Neki projekti su već započeti u prethodnoj godini a u ovoj će biti završeni.

”Takvi su projekti toplifikacije naselja Batva, jedan takav projekat jeste toplifikacija ulica Slavka Mičića i Strajka Mitrovića u MZ Brčanska Malta, zatim put Vinište to je ulica u MZ Jala, granica između Jale i Kule, nastavak toplifikacije u MZ Kula” – kazala je Mirelja Uljić, pomoćnica gradonačelnika u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.



Iz Centralnog grijanja d.d. Tuzla apeluju na građane da redovno izmiruju svoje obaveze, a kako bi ovo preduzeće moglo izvršiti obaveze prema državi i Termoelektrani, te uspjelo adekvatno obaviti remont na sitemu grijanja.