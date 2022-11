Završeno miholjsko ljeto: Narednih dana kišovito, ponegdje moguć i snijeg

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, narednih dana očekuje nas nešto nestabilnije vrijeme u odnosu na prethodni period, a ponegdje će padati i snijeg.

U subotu, 5.11.2022., u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Lokalno će biti i obilnijih padavina. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini prije podne vjetar južnog i jugoistočnog smjera, a u dugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Temperatura zraka većinom će se kretati između 7 i 13°C, a na jugu zemlje od 12 do 18°C.

U nedjelju, 6.11.2022., oblačno u Bosni i sjeveru Hercegovine sa slabom kišom dio prijepodneva. U većem dijelu Hercegovine prije podne razvedravanje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 11°C, na jugu zemlje od 15 do 19°C.

U ponedjeljak, 7.11.2022., u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni prije podne pretežno oblačno. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 13°C, na jugu do 18°C.