Zbog ekstremne hladnoće na snazi upozorenje za Tuzlu

Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narandžasto upozorenje zbog opasnosti od niskih jutarnjih temperatura zraka, koje se odnosi na područje Krajine te centralne, istočne i sjeverne dijelove Bosne, za 8. i 9. januar 2026. godine.

Povodom najavljenih niskih temperatura na području grada Tuzle, Služba civilne zaštite Grada Tuzle uputila je upozorenje građanima i preporučila provođenje mjera samozaštite s ciljem očuvanja sigurnosti i zdravlja stanovništva. Građanima se savjetuje da smanje boravak na otvorenom u ranim jutarnjim satima, posebno starije osobe, djeca i hronični bolesnici, zbog poledice, povećanog rizika od padova i mogućeg pogoršanja zdravstvenog stanja.

Preporučuje se nošenje tople, slojevite odjeće i adekvatne obuće s neklizajućim đonom, kao i zaštita disajnih puteva udisanjem toplijeg zraka. Također se savjetuje konzumacija toplih bezalkoholnih napitaka, uz izbjegavanje alkohola i pušenja, jer dodatno opterećuju cirkulaciju i kardiovaskularni sistem. Poseban oprez potreban je kod osoba sa srčanim i plućnim oboljenjima te povišenim krvnim pritiskom, kojima se preporučuje da boravak na otvorenom svedu na minimum u najhladnijem dijelu dana.

Iz Civilne zaštite podsjećaju i na važnost pravilnog i sigurnog korištenja sredstava za grijanje, uz izbjegavanje improviziranih i neispravnih uređaja, te redovnu kontrolu dimnjaka i ventilacije zbog opasnosti od požara i trovanja dimnim gasovima. Građani su dužni i redovno uklanjati snijeg i led ispred stambenih i poslovnih objekata, u skladu s važećim propisima, kako bi se smanjio rizik od povreda pješaka.

Provođenje navedenih mjera, kako ističu iz Službe civilne zaštite, može značajno doprinijeti smanjenju broja povreda i zdravstvenih komplikacija izazvanih niskim temperaturama i poledicom, te povećanju ukupne sigurnosti na području grada Tuzle.

U slučaju opasnosti i ugrožavanja ljudskih života, građanima se savjetuje da odmah kontaktiraju nadležne službe putem operativnih brojeva civilne zaštite, policije, vatrogasaca ili hitne medicinske pomoći.