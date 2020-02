Zbog koronavirusa otkazan karneval u Veneciji, posada sa kruzera u izolaciji…

Sve je više gradova koji su u izolaciji da bi se spriječilo širenje zaraze koronavirusom. Prema posljednjim informacijama, broj zaraženih u Italiji povećan je na 152. U međuvremenu, potvrđeno je da dvije osobe koje su bile u izolaciji u riječkoj bolnici nisu zaražene koronavirusom.

U bolnici u Rijeci dvije osobe su hospitalizirane zbog sumnje na koronavirus. Oba nalaza su, potvrđeno je, negativna.

Hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš potvrdio je večeras da je osmogodišnja djevojčica koja je smještena na Kliniku za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu negativna na koronavirus, a negativni su i rezultati testiranja njene majke. Znakove respiratorne bolesti djevojčica je dobila nakon puta u Italiju, u Padovu. Ministar Beroš rekao je da su nalazi djevojčice i njene majke pokazali da ne boluju od koronavirusa.

U Hrvatsku je, u međuvremenu, stigao i prvi od petero hrvatskih članova posade kruzera koji je bio u karantinu u Jokohami. Iako nema simptome, preventivno je smješten u karantin.

– To je mjera opreza. On je u ovom trenutku jako dobro, nema nikakvih znakova bolesti, inicijalno će se testirati na prisutnost koronvirusa i suglasan je s karantenom – izjavio je Vili Beroš, ministar zdravstva Hrvatske.

Od posljedica zaraze korona virusom u Italiji je preminula treća osoba. Direktor Civilne zaštite Angelo Borrelli je potvrdio da je u regiji Lombardija, na sjeveru zemlje, koja je najviše pogođena virusom, zabilježen još jedan smrtni slučaj. Izjavio je da su korona virusom do sada zaražene ukupno 152 osobe u zemlji, od kojih su tri umrle.

Borrelli je izjavio da je 25 od 149 pacijenata na intenzivnoj njezi i da je najviše slučajeva u regiji Lombardija – 110.

Giulio Gallera, član regionalne Vlade Lombardije za zdravstvene poslove, izjavio je da je preminula žena također bila pacijentica koja boluje od raka.

Zbog brzog širenja epidemije u sjevernim regijama u zemlji obustavljena je nastava na sedam dana. Mnoge crkve, uključujući i katedralu Duomo u Milanu, su zatvorene.

U Veneciji je zbog korona virusa otkazan čuveni karneval koji svake godine okuplja više od tri miliona ljudi iz cijelog svijeta. Predsjednik regionalne uprave Veneto Luca Zaia rekao je ranije da će od večeras biti otkazane sve aktivnosti organizovane povodom karnevala.

Venecijanski karneval, koji je privukao desetine hiljada turista u grad, trebalo je da traje do utorka. U Veneciji i Venetu će muzeji, škole, univerziteti i druga javna mjesta ostati zatvoreni najranije do 1. marta.

Kako navode zvaničnici, u Italiji se broj zaraženih od korona virusa popeo na 152, dok je vlada, predvođena premijerom Giuseppeom Conteom, odlučila ograničiti ulazak i izlazak iz područja pogođenih virusom.

S koronavirusom bori se i Iran. Broj preminulih u toj zemlji povećan je na osam. Potvrđeno je 15 novih slučajeva zaraze, te su ukupno zaražene 43 osobe.

– Svi su zabrinuti. Kao što vidite, grad je poluzatvoren. Univerziteti i škole ne rade. Tek je nekoliko ljudi na ulici, a uzrok tome je strah od novog virusa – priča stanovnik Teherana Džavad Džavaheri.

Kao preventivnu mjeru zbog epidemije koronavirusa Turska najavljuje zatvaranje granice s Iranom. Prekinut je željeznički i cestovni saobraćaj, te obustavljeni letovi iz te zemlje. U pokušaju da zaustavi povećanje broja zaraženih, kojih je već više od 600, južnokorejska vlada proglasila je najviši nivo opasnosti od koronavirusa.

Nacionalna komisija za zdravlje Kine objavila je danas kako su od posljedica zaraze korona virusom u Kini umrle 2.444 osobe. Dosad je zaraza potvrđena kod više od 77.000 osoba, dok je u posljednja 24 sata umrlo 97 osoba, a registrovano je 648 novih slučajeva zaraze.

